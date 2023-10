[株式会社グレープストーン]

2023年10月25日(水)~11月5日(日)松坂屋名古屋店にポップアップストアを出店



株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)は、東京ばな奈とディズニーがお届けするスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」を、2023年10月25日(水)~11月5日(日)松坂屋名古屋店に期間限定で出店いたします。







●東京ばな奈とディズニーが贈るハッピースイーツショップが松坂屋名古屋店に期間限定でOPEN!

東京ばな奈とディズニーがお届けする 夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTON by 東京ばな奈」が松坂屋名古屋店に10月25日(水)~11月5日(日)の期間限定でやってきます。自分へのご褒美おやつはもちろん、お友達へのサプライズプレゼントにもオススメ!7月発売の新作も登場するので、可愛すぎるスイーツたちにぜひ会いに来てくださいね。



【新作】「アリエル」と暮らす海の仲間たちが描かれた、心おどるベリーショコラサンド。







『リトル・マーメイド/ベリーショコラサンド』は、「アリエル」の海の仲間たちが描かれた 心おどるショコラサンドです。アーモンド・マカデミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたナッティショコラ生地で、ふんわりホイップしたベリーショコラをサンドしました。カリッと頬張れば、きゅん!と甘酸っぱいベリーの風味がお口いっぱいにあふれます。





入数ごとに異なるキュートなパッケージデザインも嬉しいポイントです。8枚入は「アリエル」と「フランダー」が大きく描かれた 海の中の様子がキュートなデザインボックス。まるで海の中にいるような、ブルーカラーが可愛いお土産にぴったりなボックスです。





14枚入は、まるで「アリエル」の宝物入れのような ときめきをギュッと詰め込んだスペシャル缶。『キス・ザ・ガール』がテーマで、「アリエル」と「エリック王子」が見つめあうデザインに思わずうっとりしてしまいそう。中のお菓子を食べ終わったあとも「アリエル」のように大切な物を入れる宝物入れにしたり、おうちに飾ったり、いつもそばに置いておきたい可愛さです。プレゼントはもちろん、頑張る自分へのご褒美にもぴったり。



【商品名】リトル・マーメイド/ベリーショコラサンド

【価 格】8枚入 1,188円(本体価格 1,100円)、スペシャル缶 14枚入 2,268円(本体価格 2,100円)



ファン必見!「Disney100」がテーマのショコラサンド







『ディズニー100 ミッキー&ミニー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』は、ディズニー100のテーマカラーである、プラチナが目を引くディズニー創立100周年を祝した限定パッケージ。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、シャリっと焼いたラングドシャではみだすほど大きくサンドしました。かんだとたんお口いっぱいにミルキー感が広がります。



ラングドシャクッキーのデザインは、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が2種類ずつ描かれた計4種類。どのデザインに出会えるかは、開けてからのお楽しみ。

※お菓子の柄はランダムのため、箱の中に全ての柄が入っていない場合もございます。





【商品名】ディズニー100 ミッキー&ミニー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

【価 格】12枚入 パッケージA(左/「ミッキーマウス」デザイン)1,296円(本体価格 1,200円)、

12枚入 パッケージB(右/「ミニーマウス」デザイン)1,296円(本体価格 1,200円)



ふかふかの「くまのプーさん」のようなスイーツ!ディズニー創立100周年を祝う限定パッケージで登場







可愛らしさをたくさん詰め込んだ『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』。「はちみつ」が香るカスタードクリームと、なめらかなミルククリームをふかふかのスポンジケーキでくるみました。





「プーさん」デザインのふかふかスポンジケーキは全部で4種類。デザインはランダムで入るので、どの表情の「プーさん」に出会えるかは開けてからのお楽しみ。

※お菓子の柄はランダムのため、全ての柄が入っていない場合もございます





さらに、「プーさん」ファン必見の可愛いエコバッグセットも発売します。表には「プーさん」たちが風船で遊ぶデザイン、裏には鼓笛隊を組んだ仲間たちが描かれた、今回だけの特別なデザインです。(数量限定となります)

※エコバッグ単品での販売はございません。



【商品名】くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。

【価 格】

4個入 799円(本体価格740円)、4個入 エコバッグセット 1,700円(本体価格1,546円)

8個入 1,598円(本体価格1,480円)、8個入 エコバッグセット 2,500円(本体価格2,273円)



催事情報





期間:2023年10月25日(水)~11月5日(日)

会場:Disney100 THE MARKET 松坂屋名古屋店 本館7階大催事場

営業時間:10時~19時 ※最終日は18時閉場



「ディズニー100」コンシューマ・プロダクツ、ゲームス & パブリッシングについて





ディズニー100は、ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を記念して、比類なきコンテンツ、体験、商品コレクションを提供します。この一生に一度のイベントを通して、ディズニーの素晴らしさと魔法をともに創りあげているストーリーテラー、ファンとそのファミリーを讃えます。



Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは







https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html

ブランドコンセプトは、“ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへようこそ!”。東京ばな奈がディズニーの仲間達のことを思いながら、永年培ったお菓子作りの技と幸せパワーをそそいで作り上げたスイーツコレクションです。



『東京ばな奈ワールド』について







「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※)の『東京ばな奈』から始まる東京みやげブランドです。 バナナのおいしさにこだわった東京ばな奈ファミリー商品を筆頭に、いちごシリーズや季節感がテーマの銀座のケーキシリーズなど、世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※: 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日)〉



