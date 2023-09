[タワーレコード株式会社]

タワーレコードは、くるり14枚目のアルバム『感覚は道標』発売を記念したキャンペーンを10月3日(火)からタワーレコード全店舗とオンラインで開催します。







くるり『感覚は道標』発売記念キャンペーンページ

https://tower.jp/article/feature_item/2023/09/27/0701



1996年立命館大学の音楽サークル"ロック・コミューン"に所属していた岸田繁、佐藤征史、森信行により結成されたくるり。2002年発表の4枚目『THE WORLD IS MINE』以降、初めてオリジナルメンバーが集まって制作されたニューアルバム『感覚は道標』の発売を記念して、タワーレコードで独自のキャンペーンを開催します。

当キャンペーンでは、くるり『感覚は道標』が店着する10月3日(火)より、くるりとタワーレコードのコラボポスターを全国のタワーレコードにて掲示。また、このポスターにメンバーがサインを入れた貴重な10枚をアルバム購入者のなかから抽選でプレゼントします。さらに、この機会にくるりの過去作品にも触れてもらうべく、旧譜キャンペーンとしてステッカー特典も決定しました。



またオンライン限定企画として、2つのオリジナルコンテンツを公開します。「くるり作品でこれは聴いておけ!」では、くるりファンの方にご参加いただくアンケートを実施。ファンなら必ず聴いておくべき1曲を選んで投票できるページです。一方「最近何聴いてんの?」では岸田繁、佐藤征史、森信之それぞれが近頃よく再生している愛聴盤を紹介。アルバム『感覚は道標』を紐解く鍵が、ここに隠されているかもしれません。



コラボポスター掲示





店頭にて、くるりとタワーレコードのコラボポスターを掲示します。

【掲示期間】10月3日(火)※終了時期は店舗によって異なります。

【掲示店舗】タワーレコードおよびTOWERmini全店



コラボポスター抽選プレゼント





タワーレコ―ドでくるり『感覚は道標』を購入された方のなかから応募抽選で10名様に、くるりメンバーの直筆サイン入りコラボポスターを差し上げます。店舗をご利用の方はレシートに記載したQRコードから、オンラインをご利用の方は応募ページからご応募いただけます。

【応募締切】10月31日(火)23:59

【対象店舗】タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコード オンライン

【対象商品】くるり『感覚は道標』通常盤および生産限定盤(VICL65873 / VIZL2226)

【応募ページ】https://tower.jp/quruli1004

※応募にはタワーレコードメンバーズへのご登録が必要となります。※個人情報は賞品発送以外の目的で使用することはありません。※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。



くるりを聴こう!旧譜キャンペーン





タワーレコードで、くるりがリリースしてきた多くのオリジナル作品やベスト盤などの対象商品を購入された方に「くるり・ロゴステッカー」を先着でプレゼントします。なお対象商品1枚ご購入につき、ステッカーは絵柄2種からいずれか1枚をランダムでお渡しします。

※10月4日(水)発売『感覚は道標』は対象外です。※対象商品のうち、一部店舗では取り扱いがない場合もあるため、在庫についてはご利用の店舗にお問合せください。



【開始日】10月3日(火)より順次 ※詳しくはご利用の店舗にお問合せください。

【終了日】特典がなくなり次第終了

【対象店舗】タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコード オンライン

【対象商品】さよならストレンジャー(VICL60365)/図鑑(VICL60530)/TEAM ROCK(VICL60696)/THE WORLD IS MINE(VICL60854)/「ジョゼと虎と魚たち」(Oirginal Sound Track)(VICL61220)/アンテナ(VICL61306)/NIKKI<通常盤>(VICL61770)/ベスト・オブ・くるり~TOWER OF MUSIC LOVER~<通常盤>(VICL61985)/ワルツを踊れ Tanz Walzer<通常盤>(VICL62510)/Philharmonic or die(VICL62751)/魂のゆくえ<通常盤>(VICL63341)/言葉にならない、笑顔を見せてくれよ<通常盤>(VICL63550)/僕の住んでいた街<通常盤>(VICL63632)/ベスト オブ くるり - TOWER OF MUSIC LOVER 2(VICL63760)/坩堝の電圧<通常盤>(VICL63879)/THE PIER<通常盤>(VICL64167)/琥珀色の街、上海蟹の朝<通常盤>(VICL64601)/くるりの20回転<通常盤>(VICL64632)/ソングライン<通常盤>(VICL64910)/ソングライン<初回限定盤A>[CD+Blu-ray Disc](VIZL1432)/ソングライン<初回限定盤B>[CD+DVD](VIZL1433)/thaw(VICL65396)/天才の愛<通常盤>(VICL65471)/天才の愛<完全限定生産盤A>[CD+Blu-ray Disc](VIZL1893)/天才の愛<完全限定生産盤B>[CD+DVD](VIZL1894)/愛の太陽 EP<通常盤>(VICL65783)/愛の太陽 EP<初回限定盤A>[2CD+Blu-ray Disc](VIZL2156)/愛の太陽 EP<初回限定盤B>[2CD+DVD](VIZL2157)



タワーレコード オンライン限定企画





くるり作品でこれは聴いておけ!

くるり作品の中から「くるりファンなら必聴!」と思う1曲を募集。アンケートに回答された方には、タワーレコード オンラインで使用できるクーポンを差し上げます。結果は後日、同ページで発表します。

【応募期間】9月28日(木)~10月9日(月)

【結果発表】10月中

【応募ページ】https://tower.jp/article/campaign/2023/09/28/01



最近何聴いてんの?

くるり岸田繁、佐藤征史、そしてオリジナルメンバーの森信之の最近の愛聴盤を、タワーレコード オンライン限定で公開します。

【公開日時】10月4日(水)正午

【公開ページ】https://tower.jp/article/feature_item/2023/10/04/0701 ※公開前です。



リリース情報





アーティスト:くるり

タイトル:感覚は道標

発売日:10月4日(水)

タワーレコード オリジナル特典:『感覚は道標』オリジナルピック(TOWER RECORDS ver.)



通常盤[CD]VICL65873 3,400円(税込)



生産限定盤[2CD+Tシャツ]VIZL2226 6,900円(税込)



