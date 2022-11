[株式会社テイチクエンタテインメント]









竹内アンナの新曲「サヨナラ」が本日リリースとなった。



今作は9月の第一弾楽曲「あいたいわ」、10月の第二弾楽曲「made my day feat. Takuya Kuroda / Marcus D」に続く、3ヶ月連続配信リリースの最終楽曲で、エレキギターの演奏とキャッチーな歌詞が織りなす世界観に既にリリース前から全国のラジオリスナーやSNSで反響を呼んでいた。



また、この連続配信を通して表現してきたリリックビデオにも注目して欲しい。

イラストレーター・漫画家の黄身子が描く、女の子の普通の日常を切り取った一枚絵は、竹内アンナの楽曲の世界観に彩りを与え、歌詞と相まって一片のドラマとして展開されており、この映像は本日21時から公開となる。



「サヨナラ」リリックビデオ

11月23日(水)21:00公開







2023年2月には5枚目のE.Pを発売することも決定しており、本日から全国のカフェを巡る弾き語りツアーも開催となる。

今秋から来年に向けて話題沸騰中の竹内アンナに今後も注目いただきたい!



<竹内アンナコメント>

悔しいけれど、最後だと思えば思うほど溢れてくるのはしあわせだった時の記憶だったりします。

物語の続きは描けなかったけれど、せっかくだから綺麗なまま本を閉じたい。

グラデーションみたいに溶けていく夕焼けみたいな朝の空、矛盾した景色も愛していけますように。これにて3部作完結!





<NEW RELEASE>



3ヶ月連続配信リリース 第三弾

11月23日(水)デジタルリリース「サヨナラ」

https://takeuchi-anna.lnk.to/sayonara







第一弾9月28日(水)「あいたいわ」

https://takeuchi-anna.lnk.to/aitaiw







第二弾10月26日(水)「made my day feat. Takuya Kuroda / Marcus D」

https://takeuchi-anna.lnk.to/made-my-day





<竹内アンナ LIVE>

弾き語り TOUR2022 atELIER café -アトリエカフェ-

11/23(水) 金沢・白鷲美術 (16:30/17:00)

11/26(土) 仙台・cafe Mozart Atelier (18:30/19:00)

11/27(日) 札幌・musica hall café (13:30/14:00)

11/27(日) 札幌・musica hall café (16:30/17:00)

12/10(土) 高松・四国村カフェ (13:30/14:00)

12/11(日) 岡山・城下公会堂 (17:30/18:00)





<竹内アンナ INFORMATION>

Official HP https://takeuchianna.com/

Official YouTube Channel https://www.youtube.com/@annasingguitar

Twitter https://twitter.com/AnnaSingGuitar

Instagrm https://www.instagram.com/annasingguitar/

TikTok https://www.tiktok.com/@at_information

LINE @atinformation



