株式会社バンダイナムコエンターテインメントが『ダウンロード版セール』を開催したことをお知らせいたします。

ニンテンドーeショップでは、「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が24%OFF、「バテン・カイトス I & II HD Remaster」が20%OFFになるなど、期間限定で大幅プライスダウン。

PlayStation(TM)Storeでは引き続きセールを実施中で、「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」が20%OFFとなっております。この機会をお見逃しなく!



詳細はセール公式HPをご覧ください→https://dl-scp.bn-ent.net/

【ニンテンドーeショップ】

■セール期間 :2023年12月27日(水)~ 2024年1月16日(火)

■セール特設ページ:https://store-jp.nintendo.com/feature_bnesale_7.html







【セール対象:Nintendo Switch(TM)】

『ONE PIECE 海賊無双4』

販売価格:4,400円(税込)⇒ 【10%OFF】セール販売価格:3,960円(税込)



『ONE PIECE 海賊無双4 Ultimate Edition』

販売価格:11,000円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:8,800円(税込)



『ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション』

販売価格:5,280円(税込)⇒ 【73%OFF】セール販売価格:1,375円(税込)



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

販売価格:6,578円(税込)⇒ 【24%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)



『バテン・カイトス I & II HD Remaster』

販売価格:5,940円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:4,750円(税込)



『ことばのパズル もじぴったんアンコール』

販売価格:3,520円(税込)⇒ 【50%OFF】セール販売価格:1,760円(税込)



『ドラゴンボール ゼノバース2 アルティメットエディション』

販売価格:9,900円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:7,920円(税込)



『SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch』

販売価格:7,480円(税込)⇒ 【60%OFF】セール販売価格:2,990円(税込)



『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

販売価格:6,270円(税込)⇒ 【52%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)



『スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション』

販売価格:18,150円(税込)⇒ 【51%OFF】セール販売価格:8,890円(税込)



『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション』

販売価格:6,578円(税込)⇒ 【36%OFF】セール販売価格:4,200円(税込)



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-1&2セット』

販売価格:5,940円(税込)⇒ 【44%OFF】セール販売価格:3,290円(税込)

など

【PlayStation Store】

★もうすぐセール終了!お見逃しなく!

■セール期間:2023年12月20日(水)~ 2024年1月5日(金)





『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー』

販売価格:3,960円(税込)⇒ 【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)



『スーパーロボット大戦T』

販売価格:9,460円(税込)⇒ 【58%OFF】セール販売価格:3,973円(税込)



『スーパーロボット大戦V デラックスエディション』

販売価格:8,360円(税込)⇒ 【41%OFF】セール販売価格:4,932円(税込)



『スーパーロボット大戦X デラックスエディション』

販売価格8,360円(税込)⇒ 【53%OFF】セール販売価格:3,929円(税込)

など

【PlayStation Store】

■セール期間:2023年12月20日(水)~ 2024年1月17日(水)





『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』

販売価格:7,480円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:5,984円(税込)



『ドラゴンボールZ KAKAROT アルティメットスペシャルエディション』

販売価格:11,550円(税込)⇒ 【30%OFF】セール販売価格:8,085円(税込)



『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』

販売価格9,020円(税込)⇒ 【60%OFF】セール販売価格:3,608円(税込)



『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション』

販売価格:6,578円(税込)⇒ 【40%OFF】セール販売価格:3,946円(税込)



『GUNDAM VERSUS』

販売価格:9,020円(税込)⇒ 【78%OFF】セール販売価格:1,984円(税込)

など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP(https://dl-scp.bn-ent.net/)をご覧ください。



■権利表記:

『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition』

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『バテン・カイトス I & II HD Remaster』

BATEN KAITOS(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Nintendo



『ことばのパズル もじぴったんアンコール』

ことばのパズル もじぴったんアンコール(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ONE PIECE 海賊無双4 Ultimate Edition』

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)尾田栄一郎/2022「ワンピース」製作委員会

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください



