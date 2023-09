[アサヒビール株式会社]

酔わなくても楽しめる新しい大人の嗜好品を提供するバー



スマドリ株式会社(本社 東京、社長 高橋徹也)は、ノンアルコールに精通したバーテンダーが素材や香りにこだわったアルコール分0%のドリンクを中心に提供する『THE(ザ) 5th(フィフス) by(バイ) SUMADORI(スマドリ)-BAR(バー)』を9月29日にオープンします。ノンアルコールドリンクが「アルコールの代替品」ではなく「積極的に選ばれる大人の嗜好品」となることを目指し、お酒を飲む人も飲まない人も楽しめる新しい生活文化を創造する「スマートドリンキング」のさらなる浸透を図ります。







『THE 5th by SUMADORI-BAR』は、酔わなくても楽しめる“新しい大人の嗜好品”を提供するバーです。野菜や果物、スパイスを掛け合わせることでさまざまな味や香りが楽しめる20種類以上のドリンクと、ドリンクに合わせた食事を揃えました。ピーコックブルーをベースとし、中央に大きなバーカウンターを設置することで、バーテンダーとの会話を落ち着いて楽しめます。店名の「THE 5th」には“5階”にあり“五感”で楽しめる新しい居心地の良い場所“5th place”という意味が込められています。会員制システムを取り入れ、会員同士や会員と店舗が双方向で交流できるオンラインチャットを開設し、直接コミュニケーションを図ることで、お客さまの声を新たなメニュー開発や店舗の運営に活用します。



スマドリ社は、アサヒビールが提言する「スマートドリンキング」を推進するため、2022年1月にアサヒビールと電通デジタルが共同で設立した合弁会社です。2022年6月にオープンした『SUMADORI-BAR SHIBUYA』に加え、さまざまな自治体や企業、大学との提携によるスマドリ体験の機会を共創することで、飲み方の多様性を尊重し合える社会の実現を目指しています。今回オープンする『THE 5th by SUMADORI-BAR』は、『SUMADORI-BAR SHIBUYA』の運営などから得られたデータやお客さまの声を反映しました。本店舗の運営やスマドリ体験の機会の共創を通して、お酒を飲む人も飲まない・飲めない人も楽しめる社会の実現に取り組みます。



【ドリンクメニュー(一例)】



【店舗概要】



■THE 5th by SUMADORI-BAR 公式インスタグラム (9月29日開設)

https://www.instagram.com/the5th_by_sumadoribar/









企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-12:46)