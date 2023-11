[JR東日本ホテルズ]

東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテル(所在地:東京都千代田区丸の内1-9-1)では、街も華やぐホリデーシーズンに毎年恒例のクリスマスチャリティオーナメントを、今年も森林保全団体のmore trees(モア・トゥリーズ)とコラボレーションして製作・販売いたします。







「Share the Joy of Christmas - 共に喜びを分かちあうひとときを」に基づき、2015 年から続くチャリティオーナメントの販売は、気軽に社会貢献活動にご参加いただける取り組みです。販売時にお預かりした代金はすべて森林保全団体more trees に寄付し、森林保全活動に役立てていただきます。



「more trees の森」に苗木を植えるために必要なコストは、さまざまな経費を含むと1 本1,400 円ほど。今年はオーナメントの販売価格を苗木0.5 本分の「700 円からお気持ちで」とし、駅舎の全長335mにちなみ、苗木335 本分を目指します!一人ひとりのほんの少しの心遣いで、自然資本を増やし、生物の多様性を維持する豊かな地球を守ることに繋がっていきます。実際の活動を支援することも、私たちの大切な意思表示となります。



今年はホテルオリジナルラゲッジの販売を記念した、愛らしいトランク型がモチーフのオーナメントデザイン。ツリーに飾るのはもちろんのこと、ラゲッジにつけてもまるでミニチュアのようで楽しいアイテムです。オーナメントは毎年異なるデザインで、コレクションしているお客さまも多く、心温まるプレゼントにもご利用いただいています。楽しみながら自然と社会貢献活動に繋がるチャリティオーナメントです。



more trees は2007 年に音楽家坂本龍一氏によって創立された森林保全団体で、植林などによる森の再生、森林由来のクレジットによるカーボン・オフセット、木育ワークショップなど、継続的に“都市と森を繋ぐ”活動をされています。毎年オーナメント製作にご協力いただき、ホテルが皆さまからお預かりした販売代金を全額寄付し、有効活用していただいています。





クリスマスチャリティオーナメント2023 概要





期間:2023 年12 月1 日(金)~12 月25 日(月)*なくなり次第、販売終了

個数:500 個限定

場所:ホテル1F ロビー ゲストリレーションズデスク

価格:700 円からお気持ちで

協力:一般社団法人more trees

詳細:公式ホームページ( https://bit.ly/xmas_charity_ornament_tsh ) | 03-5220-1111

参考:歴代のクリスマスチャリティオ―ナメント



*歴代のオーナメントは館内に設置されているクリスマスツリーでご覧いただけます。東京ステーションホテルで過ごす思い出のフォトスポットとしてぜひお立ち寄りください。





東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel東京ステーションホテルは1915 年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003 年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い 2006 年から一時休館、全施設を改装し、2012 年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150 の客室、10 のレストラン&バー、フィットネス&スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。



