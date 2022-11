[株式会社テイチクエンタテインメント]



男装エンタメプロジェクトdreamBoat(ドリームボート)が11月19日、東京・神田明神ホールにて「#だんぱら_フェス6」を開催した。







dreamBoatは「人を元気にする」を活動理念とする『風男塾(ふだんじゅく)』、熱いメッセージをキミに。ROCKを鳴らすユニット『Pipping Hot(ピピンホット)』、 "Best OverPowered"の略で、その意味である"最高に圧倒的であれ"をテーマとする『BOP(ビーオーピー)』の個性溢れる男装3グループから結成。



本公演はdreamBoatの「Give Me Your ATTENTION!」からスタート。序盤からエンジン全開のパフォーマンスを届け、オーディエンスのボルテージを一気に上げた。



続いて各グループがそれぞれの持ち曲を披露し、高い歌唱力とダンスで会場は更なる熱気に包まれる。







パフォーマンスが終わると会場のモニターからコラボコーナーの紹介VTRが流れ、初の試みとして3グループ混合でユニットを組むことを発表。



早速ステージ上に英城凛空(風男塾)、逢坂朔玖(Pipping Hot)、雫月Lee(Pipping Hot)、海憧乙綺(BOP)、翔咲心(BOP)が登場し、「王子様ユニット」として爽快感溢れるダンスと歌唱を披露。



MCを挟み、「ナルシストユニット」凰紫丈源(風男塾)、八雲杏(Pipping Hot)、翔咲心(BOP)、彩浪遥斗(BOP)がコミカルな動きを交えてパフォーマンスし、会場を笑わせる。



続けて柚希関汰(風男塾)、赤星良宗(風男塾)、有光陽稀(Pipping Hot)、流雅真紗斗(BOP)で「ボーカルユニット」を組み高らかに歌い上げた。



コラボコーナー最後は、「ダンスユニット」柚希関汰(風男塾)、葉崎アラン(風男塾)、碇たくみ(Pipping Hot)、雫月Lee(Pipping Hot)、海憧乙綺(BOP)、彩浪遥斗(BOP)が完成度の高いダンスパフォーマンスで会場を魅力し、コーナーを締めくくった。





いよいよ公演が終盤に差しかかると、各グループが発売を控えている新曲を披露。







Pipping Hotは現在「恋だろ」がロングヒット中のwacciの橋口洋平が作曲、共同作詞を提供した「Uncover」を、BOPは海外での人気も高いダンスボーカルグループMADKIDのLINが作詞・作曲・編曲を手掛けた新曲「Resistance」を本公演で初披露。両グループともメッセージ色濃い新曲初披露に会場のボルテージは最高潮に。









最後は代表曲「夢限大セイリング」を全員で歌い上げ、熱気が残る中大盛況に終演。



風男塾は2022年12月14日にシングル「Baby U」を発売、さらに15周年イヤーの活動として全国47都道府県をライブやリリースイベントで回ることが発表されている。



本公演で初披露となったPipping Hot「Uncover」とBOP「Resistance」は2023年2月15日dreamBoatプロジェクト初となる両グループの同時発売が決定しており、この発売に合わせてグループ対抗10番勝負企画が開催される。この模様はそれぞれのYoutubeチャンネルやSNSで随時更新されていくとのことで、こちらもあわせてチェックしてみてほしい。

ますます勢いが増していく各グループの動向にも要注目だ。



■Photo by 曽我美芽





【メンバーコメント】

・風男塾/柚希関汰コメント

だんぱらフェスも皆さんの沢山のおかげで6回目を迎えることができました!

今回はメンバー、研究生合わせて22人と大勢でステージを盛り上げる事が出来てとっても楽しかったです。

また今回はそれぞれの個性を活かし、ユニットに分かれカバー曲を披露しましたが皆さんにも楽しんでいただけて嬉しかったです。

またこれから7、8と続けていけるように頑張りたいと思います!!!

ありがとうございました!!!!



・Pipping Hot/有光陽稀コメント

だんぱらフェス6ありがとうございました!!毎回ながらグループが一挙に集まり、ここでしか見れないパフォーマンスやコラボなどが楽しんでいただけるだんぱらが今回はかなりグレードアップしたと思います!!

次はどんなだんぱらになるんだろって期待しながらまたぜひ遊びにきて欲しいです!!



・BOP/翔咲心コメント

前回の「#だんぱら_フェス5」に比べてさらにdreamBoatとしてまとまりのあるステージができた実感があります!

今回初めての試みであるシャッフルユニットでは、個々の個性を活かしたパフォーマンスを見せることができました。

BOPはMADKIDのLINさんが作詞作曲して下さった3rdシングルのリード曲「Resistance」を披露させていただきました!

この楽曲と共に、俺たちも力強く進化していきたいと思っています!





【リリース情報】

■風男塾

2022年12月14日発売

31thシングル「Baby U」



■Pipping Hot

2023年2月15日発売

2ndシングル「Uncover」



■BOP

2023年2月15日発売

3rdシングル「Resistance」

作詞・作曲・編曲:LIN (MADKID)



■dreamBoat

◆各音楽配信サイト

https://dreamboat.lnk.to/mugendai_sailing



◆YouTube「夢限大セイリング」Music Video







【公式サイト】

dreamBoatオフィシャルサイト:https://www.dreamboat.site/

風男塾:http://nfs724.com/

Pipping Hot:https://pippinghot-official.site/

BOP:https://www.teichiku.co.jp/artist/bop/



