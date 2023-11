[ASUS JAPAN株式会社]

「ROG MOONSTONE ACE L」



ASUS JAPAN株式会社のゲーミングブランドRepublic Of Gamersより、初の強化ガラスを使用した大型のゲーミングマウスパッド「ROG MOONSTONE ACE L」を発表しました。

2023年11月10日より販売開始します。







ROG MOONSTONE ACE L

https://rog.asus.com/mice-mouse-pads/mouse-pads/rog-moonstone-ace-l/





















製品の特長





最高品質の強化ガラス

ピクセル単位の正確なトラッキングと性能向上を可能にする、表面に特別な加工を施したガラスを採用しています。

超低抵抗

超高速滑走を可能にする特別な処理を表面に施すことで、長時間のゲームプレイでも楽にマウスを操作できます。

完璧な精度

超低動摩擦と超低静止摩擦により、微妙な手の動きも正確にゲーム内のアクションに変え、フリックやトラッキングも軽々こなせます。

静音&滑らか

ガラスの表面にコーティングを施すことで音を抑え、マウスパッドの上で静かにマウスを操作できます。

製品の詳細







ROG(Republic of Gamers)について







ASUSのゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People:人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X(旧Twitter) : https://twitter.com/ASUSROGJP

ASUSについて







ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト:https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ASUSJapan



