広げよう、子どもの食支援「チャリティ募金」ごはんでつながる …
［株式会社CBCテレビ］
中部日本放送株式会社は、株式会社ＣＢＣテレビ、株式会社ＣＢＣラジオと共催で、「ＣＢＣチャリティ募金」を実施いたします。
テーマは昨年に引き続き「子どもの食支援」です。お寄せいただいた募金は、愛知・岐阜・三重の共同募金会を通じて、児童福祉施設やフードバンク、子ども食堂に贈られるほか、
国連ＷＦＰを通じて世界の学校給食支援にあてられます。
期間中はＣＢＣテレビやＣＢＣラジオの各番組、ＣＢＣホームページなどで広く募金を呼びかけます。
皆さまからのご協力をよろしくお願いいたします。
・タイトル ＣＢＣチャリティ募金
・ホームページ： https://hicbc.com/corporation/charity/
・目的 愛知・岐阜・三重県の児童福祉施設、フードバンク、子ども食堂の支援
世界の学校給食の支援
・募金期間 2023年11月1日（水）～12月20日（水）
カード決済、Yahooネット募金等は10月18日～開始
・募金受付方法 １. ＣＢＣでの直接募金
本社ならびに豊橋・岡崎・岐阜・三重の各支社で受け付けます。
（平日午前10時から午後６時まで）
２. 銀行振込による募金
振込先 三菱ＵＦＪ銀行 栄町支店
口座名 ＣＢＣチャリティ募金
口座番号 普通 1205733
３. ご利用のクレジットカードからの募金
４. 携帯電話各社のキャリア決済による募金
５. Yahoo!ネット募金からの募金
※１.３.４.で募金された方のお名前（希望者）をＣＢＣラジオおよびＣＢＣホームページでご紹介します。
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/22-00:40）
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