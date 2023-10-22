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広げよう、子どもの食支援「チャリティ募金」ごはんでつながる 子どもの笑顔

［株式会社CBCテレビ］



中部日本放送株式会社は、株式会社ＣＢＣテレビ、株式会社ＣＢＣラジオと共催で、「ＣＢＣチャリティ募金」を実施いたします。

テーマは昨年に引き続き「子どもの食支援」です。お寄せいただいた募金は、愛知・岐阜・三重の共同募金会を通じて、児童福祉施設やフードバンク、子ども食堂に贈られるほか、
国連ＷＦＰを通じて世界の学校給食支援にあてられます。

期間中はＣＢＣテレビやＣＢＣラジオの各番組、ＣＢＣホームページなどで広く募金を呼びかけます。
皆さまからのご協力をよろしくお願いいたします。

・タイトル ＣＢＣチャリティ募金
・ホームページ：　https://hicbc.com/corporation/charity/
・目的 愛知・岐阜・三重県の児童福祉施設、フードバンク、子ども食堂の支援
　　　　　　　世界の学校給食の支援
・募金期間 2023年11月1日（水）～12月20日（水）
　　　　　　　　カード決済、Yahooネット募金等は10月18日～開始
・募金受付方法 １.　ＣＢＣでの直接募金
　　 　　本社ならびに豊橋・岡崎・岐阜・三重の各支社で受け付けます。
　　　 （平日午前10時から午後６時まで）
　　 ２.　銀行振込による募金
　　　　 振込先　　三菱ＵＦＪ銀行　栄町支店
　　　 口座名　　ＣＢＣチャリティ募金
　　　 口座番号　普通　1205733
　　　　　　　 ３.　ご利用のクレジットカードからの募金
　　　　　　　 ４.　携帯電話各社のキャリア決済による募金
　　　　　　　 ５.　Yahoo!ネット募金からの募金
　　　　　　　
※１.３.４.で募金された方のお名前（希望者）をＣＢＣラジオおよびＣＢＣホームページでご紹介します。

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/22-00:40）

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