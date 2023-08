[株式会社STARBASE]





人力トランスバンド“nego”の司令塔“ΣKIYM”と、ヒップホップバンド“Genius P.J’s”のラッパー“chamois”の二人によるユニット”ΣKIYM×chamois"。

前作「渇くEP」から2年、待望のニューシングル「Transparence」のリリースを発表した。

同作は2003年に”Inner Science”プロデュースの”chamois”のソロアルバム「Transparence」の収録曲でもある。

その後、様々なライブ客演で磨きをかけてきた「Transparence」だが、今回20年ぶりに”ΣKIYM×chamois"の作品としてリメイクされた。

過去のライブ客演では”TomyWealth”の「Drums Of Death」の中で同曲の一部を乗せて話題となった。



アートワークはΣKIYMとはistで共に活動中の4ho(ANYO)が担当。コラージュの技法を駆使して独自の世界観で幻作品を彩っている。



[chamois(作詞・ラップ担当)]コメント

デットストックの感情は再構築して何回でも何万回でも世に出す!

皆様お楽しみに、そしてまたお付き合いよろしくお願いいたします。



[ΣKIYM(作曲・編曲・レコーディング・ミックス担当)]コメント

元は2003年にchamoisのソロアルバムで発表した同曲を20年の時を経てリメイクしました。

20年経って、現場で磨かれたこの曲を音源に収めるために意識したことは、

基本はシンプルに、複雑なところは複雑に、情熱的なヴァース、洗練されたフック。

それぞれ対比をテーマに仕上げてみました。是非聞いてみてください。

同曲の一部が使われているTomyWealthの灼熱のライブ動画も必見です。



●作品概要

【アーティスト】ΣKIYM×chamois

【タイトル】Transparence

【リリース日】2023年8月18日(金)

【ジャンル】HIPHOP, J-ラップ,オルタナティブ

【作詞】chamois

【作曲】ΣKIYM

【編曲】ΣKIYM

【各種配信サービス】https://lnk.to/Transparence





●プレイリスト情報



Spotifyにて、ΣKIYMセレクトプレイリストを公開中。



【ΣKIYM Play List】

https://open.spotify.com/playlist/4aJjjPx2iruGQtmrwFfMCl



●関連動画

Tomy Wealth - Drums Of Death feat. Chamois (Genius P.J's)

Live at Shibuya Eggman / Masked Mansion 6

https://youtu.be/Xh43T1N3k7E



●ΣKIYM×chamois (エキームシャモア) プロフィール



2021年結成。

人力トランスバンド“nego”の司令塔“ΣKIYM”と、ヒップホップバンド“Genius P.J’s”のラッパー“chamois”の二人による新ユニット、“ΣKIYM×chamois”。

2021年にシネマティックなトラックと力強くも語りかけるようなchamoisのラップが絡む“渇く”を含む5曲のデビューEP“渇く-EP”を発表。

2023年、2年ぶりとなる新作” Transparence”をリリースする。



・公式SNS

ΣKIYM Twitter:https://twitter.com/toshichang

chamois Twitter:https://twitter.com/chamoiskazz



ΣKIYM Instagram https://www.instagram.com/ekiym_



・公式note

https://note.com/ekiymchamois



