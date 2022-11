[株式会社ウエニ貿易]

各モデル国内80本限定。伊勢丹 新宿本店を含む百貨店3店舗と三越伊勢丹ECのみで販売。



株式会社ウエニ貿易(本社:東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜)が日本総代理店を務める「TIMEX(タイメックス)」は、煌めく星と澄んだ冬の夜空イメージした新商品『CELESTIAL(セレスティアル)』を伊勢丹 新宿本店を含む百貨店3店舗と三越伊勢丹ECにて11月9日(水)より予約開始、11月23日(水)より一般発売します。各モデル国内80本限定となります。











70年代のクォーツ時計を復刻し2019年発売以来爆発的人気を集めている『Q TIMEX』シリーズから、『CELESTIAL(セレスティアル』を発売します。

冬は気温や湿度が低いため、夜空はより青く深く、星はより美しく鑑賞することができます。

そんな美しい冬の夜空イメージした『CELESTIAL(セレスティアル』2型が登場します。





<発売スケジュール>

■11月9日(水):予約開始 ■11月23日(水):一般発売







<公式サイト特設ページ>

https://www.timexwatch.jp/c/topics/celestial ※商品詳細より三越伊勢丹ECへ遷移いたします。









CELESTIAL(セレスティアル)





文字盤や秒針には星をかたどったデザイン、クリスタルを施し、文字盤の深いブルーのカラーリングは夜空を表現。まるで冬の夜空を彷彿とさせます。



TW2V53500は文字盤からベゼル、バンドまで深いブルーで統一され落ち着いた印象を与えてくれます。























TW2V53600はゴールドのバンドを採用し華やかな印象を与え、ゴールドアクセサリーとの相性もよく、一緒にお使いいただけます。















当モデルは伸び縮みするパーフェクトフィットエクスパンションベルトを採用しています。フィット感が抜群で、工具なしでもコマ調整が可能な機構です。













<予約&販売先>





伊勢丹新宿店本館1階 アクセサリーウォッチ

住所:東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店本館1F 婦人雑貨 アクセサリーウォッチ

お問い合わせ先:03-3355-8433



ジェイアール名古屋タカシマヤ アクセサリーウォッチ

住所:名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 ジェイアール名古屋タカシマヤ1F 婦人洋品

お問い合わせ先:052-566-3756



大阪高島屋 アクセサリーズウオッチ

住所:大阪府大阪市中央区難波5-1-5 1F アクセサリー売場

お問い合わせ先:06-6631-1398











「Q TIMEX(キュー タイメックス)」とは



1979年モデルを忠実に復刻したモデルです。







機械式から電池式(クォーツ)へ本格的に移行する時期に発売された同モデルは、赤と青に塗り分けられたアルマイト加工の回転式ベゼル、コインを使ってユーザー自身で電池を交換できるハッチ・ケースバック構造、織り込みのステンレス・スチールブレスレット、そして当時先端技術であったクォーツ・ムーブメントの頭文字”Q”を文字盤のブランドロゴの上に配したダイアルなど、そのままに再現しています。



「タイメックス」とは TIMEXがアメリカNo.1(最も売れている)ブランド※1



1854年アメリカ合衆国コネチカット州ウォーターベリーに創業した世界的なカジュアルウォッチブランド。



20年間で4,000万本を販売した1890年代発売の懐中時計『ヤンキー』をはじめ、世界初の『ミッキーマウス ウォッチ』(1933年)、スポーツウォッチの金字塔といわれる『アイアンマン(R)ウォッチ』(1986年)、世界初の文字盤全面発光機能『インディグロ(R)ナイトライト』(1992年)など、製品のみならず革新的な技術やデザインを多々生み出してきました。



近年は国内外のセレクトショップや著名ブランドとのコラボレーションでも人気を博しています。



※1出展: The NPD Group/Retail Tracking Service, U.S., traditional watches, based on units sold, Annual 2021

上記団体の調査によると、TIMEXがアメリカ国内での一般時計販売個数(2021年度)においてNo.1となりました。



TIMEX公式サイト:https://www.timexwatch.jp/



【ウエニ貿易について】



創業30年の時計・コスメ・服飾の分野を中心とした、メーカー機能をあわせ持つ専門商社です。きめ細やかな店舗フォローアップとブランド育成に定評があり、海外有名ブランドから日本代理店を指名されることも多く、アメリカの「タイメックス」、イタリアの「ヴェルサーチェウォッチ」「フルラ」、ドイツの「ツェッペリン」、イギリスの「テッドベーカー」「ヘンリーロンドン」など、海外の有名腕時計ブランドを数多く取り扱っています。百貨店、総合スーパー、家電量販店、ドラッグストア、ディスカウント、各種専門店まで幅広いチャネルに精通し、全国800法人、8000店舗とのお取引を誇るブランド流通のリーディングカンパニーです。2022年より「アディダス オリジナルス」を取得。



「ウエニ貿易」公式サイト https://www.ueni.co.jp/



