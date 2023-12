[CROOZ]

CROOZ SHOPLIST株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:仲佐 義規)が運営する、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』(以下、SHOPLIST)にて、株式会社トムス・エンタテインメント(本社:東京都中野区、代表取締役社長:竹崎 忠)の公式ショップ『TMSSHOP(トムスショップ)』がコラボ専門モール『SHOPLISTコラボ』に2023年12月13日に新規オープンすることをお知らせいたします。







CROOZ SHOPLIST株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:仲佐 義規)が運営する、ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』(以下、SHOPLIST)にて、株式会社トムス・エンタテインメント(本社:東京都中野区、代表取締役社長:竹崎 忠)の公式ショップ『TMSSHOP(トムスショップ)』がコラボ専門モール『SHOPLISTコラボ』に2023年12月13日に新規オープンすることをお知らせいたします。



『TMSSHOP(トムスショップ)』は、年商148億円、名探偵コナン・ルパン三世などを手がけるアニメーションの総合プロデュース会社、株式会社トムス・エンタテインメントの公式ショップです。今回、『TMSSHOP(トムスショップ)』が新規オープンすることで、ルパン三世、名探偵コナン、パンダコパンダなどの人気作品をはじめ、同社が制作した数々のアニメーション作品関連グッズを中心にアニメ商品の品揃えが今まで以上に充実いたしました。これにより、既存ユーザーの満足度向上と新規ユーザー獲得を目指していきます。



新規オープンショップ概要







アニメーションの総合プロデュース会社『トムス・エンタテインメント』のアニメ作品グッズを多数取り揃えております。アニメを愛する全ての方にもっと楽しんでいただきたい、もっと作品を好きになってもらいたい!そんな思いを形にしたのがトムスショップです。幅広い年代に愛される作品・キャラクターのグッズをぜひチェックしてみてください!

URL:https://shop-list.com/women/brand/tms/



『SHOPLIST.com by CROOZ』の今後の展望について





『TMSSHOP(トムスショップ)』が新規オープンすることにより、ユーザーに向けてこれまで以上に多様な商品を提供できるようになりました。SHOPLISTでは今後も幅広いジャンルの商品をまとめて購入・受取ができるという利点を最大限活かし、ユーザーの求めるブランドの取り扱いに注力してまいります。





▼『SHOPLIST.com by CROOZ』について

『SHOPLIST.com by CROOZ』は、レディース、メンズ、キッズのファッションアイテムを中心として、コスメやインテリア雑貨などの幅広いジャンルのアイテムをまとめて購入できる通販サイトです。2012年7月のサービス開始以来、気軽にリーズナブルな価格でショッピングを楽しんでいただけるように多数のアイテムを取り扱っており、多くのお客様から高い支持を受けております。



▼サービス概要





▼本リリースに関するお問い合わせ

CROOZ SHOPLIST株式会社 広報担当

Email: crooz_pr@crooz.co.jp



▼会社概要



社名 :CROOZ SHOPLIST株式会社

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4丁目3-14 恵比寿SSビル

設立 :2018年3月14日

資本金 :1億2,000万円(2023年3月末)

事業内容:ファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』の企画、開発、運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/12-18:16)