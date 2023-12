[東京メトロ]

2023年12月16日(土)・17日(日)2日間開催 東急電鉄・東京メトロ渋谷駅 駅構内B1出口方面



公益財団法人メトロ文化財団(東京都千代田区 会長:奥 義光、以下「メトロ文化財団」)、東京地下鉄株式会社(東京都台東区 代表取締役社長:山村 明義、以下「東京メトロ」)、東急電鉄株式会社(東京都渋谷区 取締役社長:福田 誠一、以下「東急電鉄」)は、2023年12月16日(土)及び17日(日)に東急電鉄・東京メトロ渋谷駅構内にて「ステーションコンサート in 渋谷」を開催します。





このコンサートは、メトロ文化財団が主催し、東京メトロ及び東急電鉄が後援します。

弦楽器が奏でる華麗な音色と縦横無尽に躍動するサクソフォンの世界を存分にお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております。



「ステーションコンサート in 渋谷」の詳細は、以下のとおりです。

※本公演はメトロ文化財団の「メトロコンサート」の一環として実施するものです。





1 開催日

2023年12月16日(土)・12月17日(日)





2 開催時間

各日 14時00分~16時00分 ※休憩あり

※開場は約20分前を予定しております。状況により前後する場合がございます。予めご了承ください。





3 場所

東急電鉄・東京メトロ渋谷駅 駅構内B1出口方面

(詳細は別紙地図参照)





4 入場料

無料





5 主催

公益財団法人メトロ文化財団





6 後援

東京地下鉄株式会社、東急電鉄株式会社





7 お問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html





「ステーションコンサート in 渋谷」詳細





■12月16日(土) 14時00分~16時00分 ※途中休憩あり

1 演奏・曲目 公演:弦楽四重奏

・エルガー / 愛の挨拶

・パッヘルベル / カノン

・チャイコフスキー / 花のワルツ

・ピアソラ / リベルタンゴ 他





2 演奏者 上野の森クァルテット

・ヴァイオリン 山田 香子

・ヴァイオリン 三宅 音菜

・ヴィオラ 渡部 咲耶

・チェロ 梶原 葉子





■12月17日(日) 14時00分~16時00分 ※途中休憩あり

1 演奏・曲目 公演:サクソフォン五重奏

・Swing Medley

・いつか王子様が

・Fly Me to the Moon

・丸の内サディスティック 他





2 演奏者 Saxophone Quintet 『Five by Five』

・ソプラノ 宮越 悠貴

・アルト スティーブ・チェイ

・アルト&テナー 宮越 アツシ

・テナー KENTA

・バリトン 田中 奏一朗





※日程により、曲目及び演奏者は異なります。

また、曲目等は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※混雑状況によってはご鑑賞いただけない可能性がございます。予めご了承ください。

※会場内で係員の指示及び注意事項に従っていただけない場合は、入場をお断りすることがございます。



(詳細場所)





