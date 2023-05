[株式会社ゴールドウイン]

「暮らす」と「働く」が一体となった街“恵比寿”での共創を実現し、街の活性化を目指す







プレスリリースのポイント

ゴールドウインが展開するコンディショニングブランド「NEUTRALWORKS.」が「NEUTRALWORKS.EBISU」(恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ1F)において、ウェスティンホテル東京、恵比寿ガーデンプレイスとの共創イベントを初開催



イベントは「READY to Rise @YEBISU GARDEN PLACE」として6月に3回開催し、ウェルビーイングを実現するプログラムを用意



パートナー企業と持続可能な「共創」を実現することで、更なる恵比寿の街の活性化を目指す







株式会社ゴールドウイン(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:渡辺貴生)が展開するコンディショニングブランド「NEUTRALWORKS.(ニュートラルワークス.)」は、「NEUTRALWORKS.EBISU」(恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ1F)において、ウェスティンホテル東京、恵比寿ガーデンプレイス(サッポロ不動産開発株式会社)との共創イベントを初めて開催します。



当社は、持続可能な社会を目指す取り組みとして、出店地におけるパートナー企業との共創による新たな価値の提案を目指しています。今回のウェスティンホテル東京、恵比寿ガーデンプレイスとの共催イベント「READY to Rise @YEBISU GARDEN PLACE」は、「NEUTRALWORKS.EBISU」が2022年11月のオープン以来掲げるコンセプト「共創」をもとに、当社が新たに強化する体験型ビジネスの一環として、パートナー企業とともに「暮らす」と「働く」が一体となった街“恵比寿”の更なる活性化を目指します。

イベントは、6月に計3回を開催予定で「Run&Conditioning」「Sound Bath(音浴)」「Yoga&Journaling」の体験型プログラムを用意し、本日より予約受付を開始します。「NEUTRALWORKS.」の強みである暮らしのコンディショニングを実現するサービスやプロダクトの提供だけでなく、「旅先でのウェルビーイング」がコンセプトのウェスティンホテル東京、都会であっても豊かな自然を感じることのできる恵比寿ガーデンプレイスとの共催によって、総合的にココロとカラダの豊かな状態を目指すウェルビーイングを実現できるプログラムになっています。

NEUTRALWORKS.は今後も、「製品」「サービス」「イベント」を通じて、お客様のココロとカラダがニュートラルな状態となる情報や体験を提案します。





【ゴールドウインが取り組む共創】

当社は、地球や地域の未来を考え、協業先や出店先のパートナー企業と共に新しい価値を創造する「共創」に取り組んでいます。

NEUTRALWORKS.としては、2022年9月から、環境配慮やスポーツや健康に対して同じ志を持つパートナー企業とともに、地球環境への配慮とテクノロジーを融合したチームウエアを提案する「N/ UNIFORM PROJECT」に取り組み、ユニフォーム(制服)の新しい価値の創造に取り組んでいます。

出店先においては、2022年11月に、恵比寿ガーデンプレイスに「THE NORTH FACE」「NEUTRALWORKS.」「PLAY EARTH KIDS」を出店し、恵比寿の地域を共創の場として、そこに集う人々が共創する拠点となるよう、初の“体験型”店舗をスタートさせました。2023年4月には“新しい箱根の楽しみ方”を共創するプロジェクトとして「HAKONATURE BASE」に「THE NORTH FACE箱根」をオープンし、製品やイベントなどのアクティビティを通じて、その地の自然、歴史、文化の発信をスタートしました。

今後も、持続可能な社会の実現を目指すべく、パートナー企業とともに積極的に共創に取り組んでいきます。



【イベント詳細】



■Run&Conditioning

日時:2023年6月7日(水)19:00~20:30

内 容:緑溢れる恵比寿の街をランニングします。

コンディショニングアイテムを使ったケア方法のレクチャーや、

NEUTRALWORKS.オリジナルコンディショニングスムージー、

カラダが喜ぶEAT WELLなコンディショニングフードも提供します。

募集人数:25名(先着順)

参加費:2,750円(税込)

申込:https://bit.ly/3MLXbRP

講師:伊藤ゆり

https://www.instagram.com/yurililyhh/





■Sound Bath(音浴)

日時:2023年6月17日(土)18:00~19:00

内 容:サウンドセラピー/ミュージックセラピーとも呼ばれる

Sound Bathの体験です。音の響きや振動に身体ごと包まれて

深く没入することによって、心身ともにリラックス状態へ導きます。

募集人数:30名(先着順)

参加費:3,850円(税込)

申込:https://bit.ly/43ztnh1

開催場所:ウェスティンホテル東京内

講師:サウンドセラピスト HIKOKONAMI

http://www.instagram.com/hikokonami/





■Yoga&Journaling

日時:2023年6月21日(水)7:30~8:30

内 容:「READY to Rise」をテーマに、ヨガとジャーナリングを

組み合わせたイベントです。

レッスンの後はNEUTRALWORKS.オリジナルコンディショニング

スムージー、カラダが喜ぶEAT WELLなコンディショニングフードも

提供します。

募集人数:40名(先着順)

参加費:3,850円(税込)

申込:https://bit.ly/3BSe1bf

開催場所:恵比寿ガーデンプレイス センター広場

講師:「IGNITE YOGA」代表 エドワーズ壽里

http://www.instagram.com/jurikooo/





【ウェスティンホテル東京】

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。立地を生かした「都会におけるウェルネスホテル」として、ウェスティンホテル&リゾートのコンセプト「旅先のウェルビーイング」を体現。ブランドメッセージ“Let’s Rise(この高揚感をあなたに)”のもと、Sleep、Eat、Move、Feel、Work、Playの柱を軸に、ブランドを象徴する『ヘブンリーベッド』、革新的な『ギアレンディングプログラム』、ブランドを代表するフィットネススタジオ『WestinWORKOUTTM』内『TRX』のジム施設、美味しく栄養価に富んだ『EAT WELLメニュー』など幅広いウェルネスプログラムの提供を通じて、ゲストの滞在中におけるエネルギーに満ちたベストなコンディションをサポートします。



【恵比寿ガーデンプレイス (サッポロ不動産開発)】

恵比寿ガーデンプレイスは、サッポロ不動産開発が運営する大型複合施設です。サッポログループの祖業の地のひとつである恵比寿で、1994年の開業以来まちのランドマークとして親しまれています。2022年リニューアルオープンした「センタープラザ」を中心に、新しい“すごしかた”を創造するまちに生まれ変わりました。新しいモノ・コト・サービス・価値の提供を通じ、お客様に「豊かな時間」「豊かな空間」を感じて頂き、長きにわたり親しまれる施設を目指します。



【NEUTRALWORKS.(ニュートラルワークス.)】

スポーツライフスタイルで24時間を過ごしたい人たちのココロとカラダをニュートラルに整え、いつでも動き出せる “READY” な状態へとサポートするコンディショニングブランドです。「GET YOU READY」をタグラインに、アクティブウエアやコンディショニングウエア、ワークウエアなどのプロダクト展開と、カラダを整える事に特化したサービスコンテンツを提供します。

オフィシャルサイト: https://www.goldwin.co.jp/neutralworks/



【NEUTRALWORKS.EBISU】

本来の人間が持つ力を引き出し、ココロとカラダをニュートラルな状態に整えるためのサービスコンテンツ「NEUTRALWORKS.ROOMS」を展開しています。わずか0.8秒でサイズ計測・体表形状測定ができる3Dボディスキャンを初導入し、恵比寿限定パーソナルトレーニングプログラム「TUNE UP TRAINING」を提供します。

住所:東京都渋谷区恵比寿4‐20‐7 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ1F

電話番号:03-6432-5382

営業時間:10:00~20:00



