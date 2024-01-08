［清水エスパルス］

エスパルスは、カルリーニョスジュニオ選手と契約を更新しましたので、お知らせいたします。







カルリーニョス ジュニオ

（Carlos Antonio De Souza Junior） FW





【出 身 地】

ブラジル



【生年月日】

1994年 8月 8日



【身長／体重】

174cm／71kg



【選 手 歴】

パラナ・クルーベ（ブラジル） - ボタフォゴFC（ブラジル） - FCルガーノ（スイス） - 清水エスパルス



【2023 成績】

J2リーグ(36試合／15得点)、リーグカップ(2試合／0得点) 、天皇杯(1試合／1得点)



【通算成績】

J1リーグ(72試合／15得点)、J2リーグ(36試合／15得点)、リーグカップ(6試合／0得点)、天皇杯(1試合／1得点)、スイス1部リーグ(90試合／29得点)



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