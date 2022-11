[株式会社グローバル・ハーツ]

オープンにあわせて立ち上げるクラウドファンディングにて、ステッカーやお得な期間限定のキーホルダー入場パス等が販売される。



■ ENTER HP: https://entershibuya.com

■ ENTER Instagram: https://www.instagram.com/entershibuya/

▶︎Campfire URL: https://camp-fire.jp/projects/view/636052







宮下パークの向かいに位置し、その場にいる皆で音楽をシェアする1フロアスタイル。アーティストのパフォーマンスを最大限に楽しんでもらえるようにDJブースはフロア中央に設置しました。

ハウス~テクノ、ベースミュージックなどを楽しみながら、仕事終わりや気分転換に1杯、好きなアーティストを聴きながら、友達とのナイトアウトや海外からのゲストへの最新ディープスポット案内にもぴったりな、性別、年齢を問わず、どなたでも集まれる、素晴らしい音楽に溢れた新しい遊び場が誕生します。

毎週金曜日、土曜日には朝9:00までのアフターアワーズの営業も行います。



また、グローバル・ハーツが渋谷で運営するDJ Bar Bridge SHIBUYAとDJ Bar & Lounge WREPへご来店されたお客様は、リストバンドの提示にてENTERへの回遊も可能となります。





■ENTER CONCEPT

ENTERは、音楽を愛する人々と、素晴らしい未来を創造する為に生まれます。

先駆者には、思いやりや技術や経験を伝えて頂きたい。未来を担う若者には、自分の感性を信じて、自由に表現して頂きたい。スタッフや来場者には、そんなアーティスト達のサポーターであって頂きたい。

奪うより与える事を大切にする、そんな人々の集まりであって貰いたい。

そんな素敵な人々の集まりが、素晴らしい出会いを生み、共感や感動が生まれ、点が線となり、波となってゆく、それらが素晴らしい100年後の未来を創っていくと信じて・・・



オープニングパーティを3日間開催!









オープニングパーティは、国内で活躍しているアーティストを招いて3日間に渡って開催します。

12/15 (木)にはHiro "BINGO" Watanabe、CYBERHACKSYSTEM、Minnesotah、kamome、50minimals、HannaH、12/16 (金)にはMAYUDEPTH、¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U、the2$、Kali、Ryugoda、12/17 (土) にはMoodman、Torei、An Toi、KATIMI AI、Yuhei Murataが登場。

オープン後初となるアフターアワーズ・パーティには、16日明けての17日早朝にはAllA等が、17日明けて18日早朝にはFRAN-KEY、YAMARCHYが出演します。





イベント詳細



■ 12/15 (木) ENTER RECEPTION PARTY



Open 20:00

¥1000 Door



Line-up:

Hiro "BINGO" Watanabe

CYBERHACKSYSTEM

Minnesotah

Shinsuke Goto

kamome

HannaH

50minimals

UG (松果体)



- - - - - - - - - - - - - -

■ 12/16 (金) ENTER OPNENIG PARTY DAY1



Open 21:00

¥2000 Door



Line-up:

MAYUDEPTH (四季協会)

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Ryugoda

Kali

the2$





【ENTER OPENING PARTY DAY1 AFTERHOURS】



¥1000 Door



Line-up:

AllA (松果体)

and more



- - - - - - - - - - - - - -

■ 12/17 (土) ENTER OPNENIG PARTY DAY2



Open 21:00

¥2000 Door



Line-up:

Moodman

Torei

An toi

KATIMI AI

Yuhei Murata





【ENTER OPENING PARTY DAY2 AFTERHOURS】



¥1000 Door



Line-up:

FRAN-KEY

YAMARCHY



————————————

ENTER

オープン日: 2022年12月15日 (木)

場所: 東京都渋谷区神宮前6丁目19-17 GEMS神宮前 6F

営業時間:

平日) 21:00-4:00

週末) 21:00-5:00 / アフターアワーズ) ~9:00

定休日: 日曜日

ENTER HP: https://entershibuya.com

お問い合わせ先: 株式会社グローバル・ハーツ 03-6823-7595



