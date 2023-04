[株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン]

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(本社:東京都千代田区、取締役社長:谷口奈緒美)は2023年4月21日に『図解 目標管理入門 マネジメントの原理原則を使いこなしたい人のための「理論と実践」100のツボ』を発売しました。













目標管理制度が形骸化していませんか?





あなたの組織は、目標管理制度を導入していますか?

2018年に実施された労務行政研究所の調査によると、企業における目標管理制度の実施率は79.3%となっています。

(参照:https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000073723.pdf)

しかし、実際にうまく運用できており、ビジネスの成果につながっているという企業は多くはないのではないでしょうか。



カオナビHRテクノロジー総研の調査によると、調査対象500名のうち約半数は目標管理制度がパフォーマンスの向上に役立っていないと回答しました。また目標管理制度を導入している人のうち、4人に1人はあまり目標を覚えておらず、うまく運用されていない実態も見えます。

(参照:https://ri.kaonavi.jp/20220606/、https://ri.kaonavi.jp/20220610/)



働き方の変化や人材の多様化をはじめ人と組織を取り巻く環境変化が激しさを増すなか、個を活かしながら組織としても成果を上げていくカギの一つとなるのが目標管理です。



本書では、MBOやOKR、KPIなどの理論から、組織の成果につながる実践のポイントまでを、図解とともにわかりやすく解説します。



著者は、株式会社壺中天代表取締役の坪谷邦生氏。人事担当者、人事マネジャーとして8年間実務を経験したのち、リクルートマネジメントソリューションズ社で人事コンサルタントとして8年間50社以上での組織開発支援、急成長ベンチャーのアカツキ社での人事企画室立ち上げなど、20年以上人事の実践者として活躍しています。

これらの経験をもとにした、人事の理論から実践までを図解でわかりやすく紹介する「100のツボ」シリーズは累計6万部を突破し、1作目『図解 人材マネジメント入門』は日本の人事部が主催する「HRアワード2020」書籍部門に入賞しています。シリーズ第3弾となる今作も、発売前より好評をいただいています。





本書の構成





本書は10のChapter(章)からなり、1つのChapterは10のツボ(ポイント)からできています。どのChapter、どのツボから読んでも理解できる仕立てになっているので、興味のあるところから読みはじめることができます。



Chapter1~4はMBO関連の「理論」について、Chapter5~10は目標設定を通じた「実践」について書かれています。

理論をしっかり学びたい人はChapter1から順に、早く実践に入りたい人はChapter5 から読むことをおすすめします。



それぞれのChapterにつき、10の「ツボ」がまとめられており、Q&Aと図解でわかりやすく紹介していきます。また、Chapterの最後には章のまとめと、マネージャー・メンバー・人事・経営者それぞれに向けたメッセージを収録しています。人事担当者だけではなく、組織にかかわる人すべてに役立つ1冊です。



【目次】

Chapter 1. MBO:

P.F.ドラッカーのマネジメント哲学であるMBO(Management by Objectives and Self-control)について解説します。

Chapter 2. OKR:

インテル社のアンディ・グローブ元CEOによるMBOの実践手法、OKR(Objectives and Key Results)をメルカリ社の事例とともに紹介します。

Chapter 3. KPI:

事業成功の鍵を握る先行指標KPI(Key Performance Indicator)について。リクルート社で確立されたリクルート流KPI の方法論を紹介します。

Chapter 4. 目標管理:

MBOが日本企業に目標管理として導入された経緯と、実態調査の結果から目標管理の現状を解説します。

Chapter 5. 目標設定:

目標を設定する目的と方法、そして目標設定ワークシート「MOK4」の使い方を説明します。

Chapter 6. 夢:

すべての創造的な仕事は、個の主観的な想いからはじまります。どうすればより主観を自覚して表現することができるのか、あなたの主観の磨き方を学びます。

Chapter 7. 強み:

成果は強みの上に築かれます。どうすれば客観的にあなたの強みを知り、才能をひらくことができるのか、その方法を学びます。

Chapter 8. 業績:

組織において業績は前提です。客観的に業績があがっていなければ他のどんなことも行うことができません。あなたの組織が業績をあげる方法について学びます。

Chapter 9. 使命:

組織の主観に共感できない場合、どんなに業績があがっても社員は幸せになれません。理念を浸透する方法をデンソー社の事例とともに説明します。

Chapter 10. スパイラルアップ:

個と組織、主観と客観の4象限に好循環を起こす理想状態を探ります。そして統合を促進する事例としてアカツキ社のジュニア研修を紹介します。





目標シート特典付き!





本書には目標設定ワークシート「MOK4」を特典として収録しています。





読み始める前に、まずは考えすぎずに、イメージ・印象・なんとなくでこのシートを埋めてみてください。

書けないところもあると思いますが、それで大丈夫。書けないところが多いほど学びも多いでしょう。

そして「ここが書けた」「ここは書けなかった」「ここは書いてみたけど納得感がない」など各要素の状態を確認しながら、本書を読み進めると、MBOの理解が「自分ごと」として深まっていきます。





書籍概要





【著者情報】





坪谷邦生(つぼたに・くにお)

20年間、人事領域を専門分野としてきた実践経験を活かし、人事制度設計、組織開発支援、人事顧問、人材マネジメント講座などによって、企業の人材マネジメントを支援している。 主な著作『人材マネジメントの壺』シリーズ(2018)、『図解人材マネジメント入門』(2020)など。 株式会社壺中天代表取締役/株式会社アカツキ人材マネジメントパートナー株式会社ウィル・シード人事顧問/株式会社Hitoiro アドバイザー中小企業診断士/Certified ScrumMaster認定スクラムマスター



【書籍情報】





タイトル:『図解 目標管理入門 マネジメントの原理原則を使いこなしたい人のための「理論と実践」100のツボ』

発売日:2023年4月21日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:B5判変型/276ページ

ISBN:978-4-7993-2942-9

定価:2970円(税込)



累計6万部突破! 人事の基礎を学べる「100のツボ」シリーズラインナップ





『図解 人材マネジメント入門』





発売日:2020年6月26日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:B4変型/224ページ

ISBN:978-4-7993-2612-1

本体価格:2760円(税込)



『図解 組織開発入門』





発売日:2022年2月18日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:B5判変型/280ページ

ISBN:978-4-7993-2824-8

定価:2860円(税込)



