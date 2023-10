[ASUS JAPAN株式会社]

ASUS JAPAN株式会社は第14世代 インテル(R) Core(TM) プロセッサ対応インテル(R) Z790チップセット搭載のマザーボード計6製品の販売を開始しました。







ROG MAXIMUS Z790 FORMULA

https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-formula/









ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO

https://rog.asus.com/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-dark-hero/









ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE

https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-apex-encore/









ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI II

https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-e-gaming-wifi-ii/









ROG STRIX Z790-F GAMING WIFI II

https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-f-gaming-wifi-ii/









ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II

https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-a-gaming-wifi-ii/









ASUSについて







ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト:https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式Twitter(X):https://twitter.com/ASUSJapan

ROG(Republic of Gamers)について







ASUSのゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People:人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式Twitter(X) : https://twitter.com/ASUSROGJP



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-10:46)