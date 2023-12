[ワタミ株式会社]

全国の応募者から選び抜かれた超絶スキルのフレアバーテンダー12人がボトルをジャグリングしながらカクテルを作る最高のパフォーマンスを披露します。



TGI Fridays Japan(本社:東京都大田区/以下:TGI フライデーズ)が、運営する、世界55か国で850店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」は、全国のいかなるフレアバーテンダーでも挑戦できる日本一のフレアバーテンダーを決める大会を2024年2月18日(日)に、東京 渋谷 TK-NIGHTCLUBにて開催します。







TGIフライデーズは、1965年アメリカ ニューヨーク(1stアベニュー 63rdストリート)で誕生しました。創設者アラン・スティルマンは、当時近所に住んでいた独身のスチュワーデスに出会うためにこのお店をオープンしたと言われています。TGIフライデーズはシングルバー(独身者のためのバー)として、瞬く間に若い大人たちの間で人気の社交場になり、連日満員のお店で展開される、流れるようなカクテルメイキングを行うカリスマ的なバーテンダー達から、今日まで続くバーの文化と歴史が始まりました。



アルコールドリンクは、カクテルバーだったTGIフライデーズの文化の大きな部分を常に占めており、最初の公式のハッピーアワーは、フライデーズから始まったと言われています。 また、店内のバー周辺には飛行機のプロペラが設置されており、バーがビジネスを動かすエンジンであることを象徴しています。

トム・クルーズ主演映画「カクテル」(1988年)では、TGI フライデーズのジョン・バンディというバーテンダーがトム・クルーズにフレアバーテンディングの技術指導を行い、この映画の上映とフライデーズ各店のバーテンダー達が、フレアバーテンディングをよりポピュラーにしたとされています。

毎年、フライデーズでは世界中から1万人のバーテンダーが参加する「世界バーテンダー選手権」を開催しています。また2011年には、英国ロンドンで行われた野外イベントで、TGIフライデーズのバーテンダー101人が、3分間のフレアルーティン(カクテルシェイカーの後方スロー&キャッチを含むパフォーマンス)を成功し 「最も多くの人数で成功させたカクテルフレア」 としてギネス世界記録に登録されました。



今日、コロナ渦を過ぎた現状でも、日本のバー業界は、若者のアルコール離れなどの影響でコロナ前の活気をまだ取り戻せていない状況にあります。さらに、バーの減少に伴いバーテンダーの活躍の場も減少し、人材不足問題などの為、従来の活気が未だ取り戻せておりません。

この度TGIフライデーズは、日本全国のフレアバーテンダーの活躍の場と夢をかなえるきっかけを提供し、フレアバーテンダーとバー業界の未来を応援するために、自社のバーテンダー選手権のスキームを活かし、「JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2024」 全日本 No.1フレアバーテンダー決定戦を開催致します。

本大会は、anfa (All Nippon Flair Bartenders’ Association / 全日本フレアバーテンダーズ協会)と共催して、日本全国から幅広くフレアバーテンダーの参加を募ります。また、大会当日は、フード・ドリンクブースの出展や世界トップレベルのフレアバーテンダー達によるフレアバーテンディングショータイムも行われます。

今までにない上質な空間と楽しいエンターテインメントの体験を WOW! な感動と一緒にお楽しみください。



https://www.tgifridays.co.jp/careers/bartender_recruiting/



JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2024 全日本No.1フレアバーテンダー決定戦! 概要





【日時】 2024年 2月18日(日) 13:30 入場開始 / 14:00 スタート / 18:00 終了

【場所】 TK - NIGHTCLUB 東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館 B1F

【入場チケット】 3,300円 (1ドリンク付、税込)



【会場最寄り駅】 JR 渋谷駅 ハチ公口 徒歩5分 / 地下鉄 東急田園都市線/半蔵門線・銀座線 渋谷駅 3a出口 徒歩5分、京王井の頭線 渋谷駅 中央口 徒歩5分

https://tk-nightclub.com/access/



【入場チケット販売】

2024年1月9日(火) 販売開始 TGI FRIDAYS全12店舗、TGI FRIDAYS 公式HP他

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/



【優勝賞金】 1,000 USD (開催日当日の為替レート採用) + 豪華サプライズ特典 (1月24日発表予定)

【主催】 TGI Fridays Japan

【共催】 anfa 全日本フレア・バーテンダーズ協会



フレアバーテンダー応募エントリー申込概要・大会の詳細は、

下記 TGI FRIDAYS公式ホームページをご覧ください。



https://www.tgifridays.co.jp/





Flair Bartending/ フレアバーテンディング とは





Flair Bartending (フレアバーテンディング)はバーテンダーがボトルやシェーカー、グラスなどを用いた曲芸的なパフォーマンスによって、お客様を楽しませながらカクテルを作り提供するスタイルです。フレアバーテンディング の技術を有するバーテンダーを、フレアバーテンダーと呼びます。英語のスラングであるフレア(flair) は、主に「自己表現」と訳されてます。フレアーバーテンディングの名称は、TGI フライデーズ の講師、マイク・ワーナーによって用いられたとされます。





バーテンダーが作る数々のカクテル









TGI FRIDAYSの歴史





1965年 アメリカ ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday(ここではいつも金曜日)」 という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム&ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」 となりました。





anfa (アンファ) とは





All Nippon Flair Bartenders’ Association (全日本フレア・バーテンダーズ協会)の略です。

2008年8月に「日本における正しいフレア文化の発展」という目的で発足し、全国各地でテクニック講習会、アトラクション等でフレアを広める活動を開始しました。



【公式 HP】 https://flair-bartenders.com/





TGI フライデーズとは





『T.G.I.F(Thank Goodness It’s Friday)=やった!今日は金曜日だ!』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 12 店舗を含め、世界 55カ国で850 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト&ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。



【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/



