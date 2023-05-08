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ゼビオグループと一般社団法人京都大学アメリカンフットボールクラブが、スポンサー契約を締結

［ゼビオグループ］


ゼビオグループと、一般社団法人京都大学アメリカンフットボールクラブ（京都府京都市/代表理事　三輪誠司）は、2023年3月よりスポンサー契約を締結しました。


京都大学アメリカンフットボール部は1947年に創部され、日本一4回、学生日本一6回を誇る強豪チームであり、経済界、スポーツ界に数々の人材を輩出しています。その活動をささえる一般社団法人京都大学アメリカンフットボールクラブの理念、「小・中・高校生へのスポーツの普及促進活動といった社会貢献活動、経営管理大学院のサポートによるスポーツ経営人材の育成、本学研究室との産学連携事業を創出するなどの活動」に共感し、今般のスポンサー契約の締結に至りました。


両者は、産学連携による共同研究の推進の検討をはかり、チームスポーツ運営やコーチングメソッドの研究を通じた企業経営や、マネジメント手法の開発、活動内容を通しての発見事項の書籍化の検討、また、キャリアデザイン講座やインターンシップ等においても協業をしていきます。


一般社団法人京都大学アメリカンフットボールクラブについて　


・設立　　　　：2016年8月
・活動内容　：京都大学アメリカンフットボール部の活動支援等
＜京都大学アメリカンフットボール部＞
・設部　　　 ：1947年
・主な成績　：日本一4回、学生日本一6回
・公式HP　：http://gangsters-web.com/

ゼビオグループについて


私たちゼビオグループは、「スーパースポーツゼビオ」「ヴィクトリア」「ゴルフパートナー」など全国にスポーツ小売業を展開しています。また、スポーツチームの運営や施設事業、クレジットカード事業や保険事業などに領域も拡げ、お客様のライフスタイルをサポートする為に拡大を続けています。「こころを動かすスポーツ。」を私たちのステートメントとし、スポーツの持続的発展、地域社会への貢献、そして、身近にスポーツがある健康的で充実した豊かな人生の実現をお手伝いします。
https://www.xebio.co.jp/ja/


企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:16）

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