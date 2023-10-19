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ASUSのゲーミングブランドのRepublic Of Gamersとエヴァンゲリオン2号機のコラボレーション「ROG×エヴァンゲリオン」第2弾製品の予約がいよいよ明日よりスタート！

［ASUS JAPAN株式会社］

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic Of Gamersとエヴァンゲリオン2号機のコラボレーション「ROG×エヴァンゲリオン」第2弾の製品予約が明日より開始することを発表しました。


「ROG×エヴァンゲリオン」



「ROG×エヴァンゲリオン」第2弾特設サイト
https://rog.asus.com/microsite/ROGxEVANGELION-02/jp/
予約対象製品：
【マザーボード】ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-hero-eva-02-edition/



【グラフィックスカード】ROG Strix GeForce RTX(TM) 4090 24GB GDDR6X OC EVA-02 Edition
https://rog.asus.com/jp/graphics-cards/graphics-cards/rog-strix/rog-strix-rtx4090-o24g-eva-02-edition/



【AIO クーラー】ROG Ryujin III 360 ARGB EVA-02 Edition
https://rog.asus.com/jp/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-iii-360-argb-eva-02-edition/



【電源】ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition
https://rog.asus.com/jp/power-supply-units/rog-thor/rog-thor-1000p2-eva-gaming-model/



【PCケース】ROG Hyperion EVA-02 Edition
https://rog.asus.com/jp/cases/rog-hyperion-gr701-eva-02-edition/



【ビデオカードホルダー】ROG Herculx EVA-02 Edition
https://rog.asus.com/jp/graphics-cards/accessories/rog-herculx-graphics-card-holder-eva-02-edition/



予約について


各販売サイト、店頭にてご確認ください。
Amazon/アプライド/ark/ビックカメラ/EDION/Joshin/オリオスペック/ワンズ/Sofmap/ピーシーデポ/TSUKUMO/Unitcom/ヨドバシカメラ/ZOA/ASUS Store（アルファベット順）

なお、以下の製品については2023年10月27日(金)より予約開始予定です。
【ゲーミングキーボード】ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition
https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-strix-scope-rx-eva-02-edition/
【ゲーミングキーキャップ】ROG Keycap Set For RX Switches EVA-02 Edition
https://rog.asus.com/jp/keyboards/accessories/rog-keycap-set-for-rx-switches-eva-02-edition/
【ゲーミングマウス】ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition
https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/wireless/rog-gladius-iii-wireless-aimpoint-eva-02-edition/
【ゲーミングマウスグリップテープ】ROG Harpe Ace Mouse Grip Tape EVA-02 Edition
https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/ambidextrous/rog-harpe-ace-mouse-grip-tape-eva-02-edition/
【ゲーミングマウスパッド】ROG Scabbard II EVA Edition
https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mouse-pads/rog-scabbard-ii-eva-edition-model/
ROG（Republic of Gamers）について



ASUSのゲーミング向けブランドROG（Republic of Gamers）が追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。
ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/
ROG JAPAN公式Twitter（X) : https://twitter.com/ASUSROGJP

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/19-18:16）

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