ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic Of Gamersとエヴァンゲリオン2号機のコラボレーション「ROG×エヴァンゲリオン」第2弾の製品予約が明日より開始することを発表しました。





「ROG×エヴァンゲリオン」







「ROG×エヴァンゲリオン」第2弾特設サイト

https://rog.asus.com/microsite/ROGxEVANGELION-02/jp/

予約対象製品:

【マザーボード】ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 EDITION

https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z790-hero-eva-02-edition/







【グラフィックスカード】ROG Strix GeForce RTX(TM) 4090 24GB GDDR6X OC EVA-02 Edition

https://rog.asus.com/jp/graphics-cards/graphics-cards/rog-strix/rog-strix-rtx4090-o24g-eva-02-edition/







【AIO クーラー】ROG Ryujin III 360 ARGB EVA-02 Edition

https://rog.asus.com/jp/cooling/cpu-liquid-coolers/rog-ryujin/rog-ryujin-iii-360-argb-eva-02-edition/







【電源】ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition

https://rog.asus.com/jp/power-supply-units/rog-thor/rog-thor-1000p2-eva-gaming-model/







【PCケース】ROG Hyperion EVA-02 Edition

https://rog.asus.com/jp/cases/rog-hyperion-gr701-eva-02-edition/







【ビデオカードホルダー】ROG Herculx EVA-02 Edition

https://rog.asus.com/jp/graphics-cards/accessories/rog-herculx-graphics-card-holder-eva-02-edition/







予約について





各販売サイト、店頭にてご確認ください。

Amazon/アプライド/ark/ビックカメラ/EDION/Joshin/オリオスペック/ワンズ/Sofmap/ピーシーデポ/TSUKUMO/Unitcom/ヨドバシカメラ/ZOA/ASUS Store(アルファベット順)



なお、以下の製品については2023年10月27日(金)より予約開始予定です。

【ゲーミングキーボード】ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition

https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-strix-scope-rx-eva-02-edition/

【ゲーミングキーキャップ】ROG Keycap Set For RX Switches EVA-02 Edition

https://rog.asus.com/jp/keyboards/accessories/rog-keycap-set-for-rx-switches-eva-02-edition/

【ゲーミングマウス】ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition

https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/wireless/rog-gladius-iii-wireless-aimpoint-eva-02-edition/

【ゲーミングマウスグリップテープ】ROG Harpe Ace Mouse Grip Tape EVA-02 Edition

https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/ambidextrous/rog-harpe-ace-mouse-grip-tape-eva-02-edition/

【ゲーミングマウスパッド】ROG Scabbard II EVA Edition

https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mouse-pads/rog-scabbard-ii-eva-edition-model/

ROG(Republic of Gamers)について







ASUSのゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People:人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式Twitter(X) : https://twitter.com/ASUSROGJP



