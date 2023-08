[株式会社STARBASE]





Yo-Seaのファースト・フル・アルバム「Sea of Love」からの先行配信「Moonlight」は、幅広いアーティストへの楽曲提供や、様々な企業とのコラボで BUZZ を生み出し続けているプロデューサー「Matt Cab」 制作によるダンス・ポップビートに、Yo-Sea のロマンティックで洗練された詩世界が融合した、グルーヴィンかつソウルフルな楽曲となっている。

リリースに合わせて新アー写も解禁となり、アルバムリリースまでの期間も私たちを存分に楽しませてくれるだろう。



●本人コメント

この曲はMatt Cab さんとスタジオにいる時に、”2000年台のJ-POPを彷彿とさせながら、Yo-Seaらしさも表現できる曲にしたいね”という話をして制作しました。たまにロンリーだけど、希望もあるよねって気持ちを込めました。8/30日にはアルバム”Sea of Love”もリリースなので楽しみに待っててほしいです。



●作品情報



アーティスト:Yo-Sea

タイトル:Moonlight

発売日:2023年8月2日(水)

各種配信サービス:https://lnk.to/Yo-Sea_Moonlight

レーベル:AOTL



●ライブ情報

8.11(金) BEASTIE at MAGO & LOUNGE VIO & MUKU (NAGOYA)

8.12(土) BEASTIE at CLUB JOULE (OSAKA)

詳細情報:

https://tremolonagoya.myshopify.com/blogs/blog-2/beastie-nagoya-osaka



●Yo-Sea プロフィール

Yo-Sea(ヨーシー)沖縄・北谷出身のシンガー/ソングライター2018 年ファースト・シングル「I think she is」でデビュー。同年 Apple Music「今週の New Artist」、 2019 年「Spotify Early Noise Artist 2019」、2020 年 HYPEBEAST「2020 年に注目すべきアンダー 25 のアーティスト 10 組」に選出。

アーティストからの信頼が厚く、今まで IO、5lack、STUTS、加藤ミリヤ、Kalassy Nikoff(AK-69)をはじめとするアーティスト達の作品にも参加。『Gottz Sunset(feat. IO & Yo-Sea)』ではスマッシュヒットも記録。圧倒的なメロディセンスと等身大のリリックでその才能を知らしめ、シーンに置いて独自のポジションを確立している。

【公式SNS】

Instagram:https://www.instagram.com/yo_sea7878/

TikTok:https://www.tiktok.com/@yo_sea7878

Twitter:https://twitter.com/yoooo7878



レーベル「AOTL」YouTube channel:https://www.youtube.com/@AOTLTOKYO



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/02-18:46)