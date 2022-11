[ブルガリ ジャパン株式会社]





2022年のホリデーシーズンにブルガリが「I Believe in Wonder」へと誘います。驚嘆する感性を呼び覚まし、新たな視点で季節を感じることで、人生のあらゆるシーンに美と魅力を見出します。ホリデーシーズンは魔法の季節。それはあなたがその驚きに満ちた世界を信じている場合にのみ訪れるもの。心を解き放ち、目を開き、待ち受ける贈り物がもたらす心震える感動に身を委ねましょう。





ブルガリは、今年の初めに発表した「Unexpected Wonders」キャンペーンに続き、ホリデーシーズンキャンペーン「I Believe in Wonder」を発表します。喜びという同じ感覚に突き動かされ、メゾンの原点であり、無限のインスピレーションの源であるローマで撮影されたこのキャンペーンが、あなたを取り巻く世界で思いがけない喜びをもたらし、人々を鼓舞するその精神を共有して驚きに満ちた世界を抱くよう誘います。

このキャンペーンの世界観を、輝きを放つホタルで表現します。日常の中にある奇跡を感じ、喜びに浸りながら、このホリデーシーズンの魔法を満喫するよう、遊び心をもって私たちを導きます。

星降る夜空を眺めたり、ホタルを捕まえたり。これらの光り輝く象徴は森羅万象の神秘を煌めく光のしずくに閉じ込め、日々の瞬間が魔法に満ちていた子ども時代に私たちを連れ戻します。ダイヤモンドやジェムのように星々が想起させるものは壮大な自然の姿、そして堂々たる崇高さを感じさせる本質的な要素なのです。



「I Believe in Wonder」キャンペーンでは、インスピレーションを超えて無限の驚きの連鎖を育みます。ブルガリは、このキャンペーンをあらゆるチャンネルで展開することで、一つのムーブメントとして輝かせると同時に、一度に一つの行動を起こすことで、より良い未来をインスパイアすることを目指しています。

このヴィジョンを念頭に「I Believe in Wonder」キャンペーンの一環としてブルガリは、10年以上にわたって協働している「セーブ・ザ・チルドレン」と提携し、世界で最も弱い立場の子どもたちを支援し、教育やケアを受けることができるよう、状況の改善を促す支援を行う予定です。「ホリデーシーズン2022」は、ザンビアにおける幼児教育のサポートを目的としたもので、ザンビアの農村地域に暮らし、同国の公的教育サービスから実質的に除外されている3歳から8歳までの子どもたちに教育を受ける権利をもたらします。







子どもたちが驚きに満ちた世界にいる様子や、日常生活の中で起きる魔法のような瞬間を収めた映像でこのキャンペーンを紹介します。それぞれのシーンはホリデーシーズンのスピリットを表すモチーフである光り輝くホタルで

つながっています。デジタル技術を駆使した体験により、投稿をシェアするだけで、セーブ・ザ・チルドレンが進めるザンビアでの取り組みを支援することができます。



同時にブルガリは、Metaとのコラボレーションにより、世界中のFacebookとInstagramの双方のストーリーとリールで利用できるように2つのモードでの「I Believe in Wonder」の拡張現実(AR)を制作しました。これは、フェイスカメラを使って、ユーザーが笑顔で自撮りしながら、「驚きに満ちた世界をシェアする」ことを可能にするものです。笑顔で自撮りすることでユーザーは「不思議を共有」することができ、ホタルの光に包まれ、手の動きと連動した魔法の杖のように、現実とバーチャルが共存する世界を創り出し、あなたを取り巻く現実が魔法をかけたような空間へと変わります。また、ユーザーが自分のコンテンツを投稿したり、友だちをタグ付けしたりすることで、驚きに満ちた世界の連鎖を生み出すことができます。



贈り物は、恋人、家族、友人との間に築いてきた、私たちの最も深く強い長きに渡る関係を祝うものです。そして、贈り物を贈る喜びは、贈り物を交換し合うそのずっと前の贈り物を思いついた瞬間から始まっています。

またこのようなインスピレーションから生まれたホリデーシーズン2022が彩るブルガリの店舗は、11月より、ブルガリのブティックにご来店いただいた方には、インスタグラムの限定拡張現実体験(AR)を通じて、ブルガリが提供する魔法の世界に浸ることができます(一部の店舗で展開)。ブルガリの各店舗に設置したQRコードを読み取ることで、驚きに満ちたシーンへとアクセスできます。プレゼントをタップするとホタルに一変。ブルガリから始まるホリデーシーズンの魔法の世界が広がります。





お問い合わせ先:ブルガリ ジャパン 03-6362-0100 https://www.bulgari.com/ja-jp/



