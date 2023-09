[タワーレコード株式会社]

タワレコ13店舗限定でポスター、オンラインではポストカードをプレゼント



タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.289に、TOKYO PINKに所属する2組のアイドルグループによる超強力ユニットMETAMUSEMAPA(読み:メタミューズマッパ)が初登場します。







9月26日(火)に発売されるスプリットシングル『いちご完全犯罪/猫の国』は、METAMUSEの発起人でありMAPAのプロデューサーでもある大森靖子によって作詞作曲された新曲で、今までになかった楽曲アプローチ展開が新鮮に映る「いちご完全犯罪」と、ユーモアに溢れたメッセージ色の強い歌詞が特徴的な「猫の国」の2曲を収録。これまで数多くのアイドル楽曲を大森と共に手掛けてきた、盟友・大久保薫によるアレンジが施された待望の新曲となります。



タワーレコードでは、これを記念し「NO MUSIC, NO IDOL?」に初選出しコラボ・ポスタービジュアルを制作、店内にて掲示します。特典として、対象13店舗でご購入いただいたお客様にこのコラボポスターを、オンラインでは同柄のポストカードをそれぞれ1枚プレゼントします。



さらに新宿店では本企画実施に伴い同店限定の施策実施やインストアイベントの実施も決定。オフィシャルブログ(https://tower-label.amebaownd.com/)で随時発表していきます。



「NO MUSIC, NO IDOL?」タワーレコード限定特典

タワーレコード対象13店舗で『いちご完全犯罪/猫の国』をご購入の方に、特典としてコラボポスターを、タワーレコード オンラインでは同柄のポストカードを先着、予約者優先にて1枚購入につきそれぞれ1枚をプレゼント。

【対象商品】

アーティスト :METAMUSEMAPA

タイトル :いちご完全犯罪/猫の国

発売日 :9月26日(火)

価格 :1,650円(税込)



【ポスター対象店舗】13店舗

札幌パルコ店/仙台パルコ店/新宿店/錦糸町パルコ店/川崎店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/

広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店

※新宿店では1枚ご購入につき、限定施策とどちらかをお選びいただきます。

【ポストカード】

タワーレコード オンライン





【リリース作品紹介】

アーティスト :METAMUSEMAPA

タイトル :いちご完全犯罪/猫の国

品番 :TRJC-1139

発売日 :9月26日(火)

価格 :1,650円(税込)

レーベル :TOWER RECORDS LABEL

<収録内容>

01.いちご完全犯罪

作詞/作曲:大森靖子 編曲:大久保薫

02.猫の国

作詞/作曲:大森靖子 編曲:大久保薫

03.いちご完全犯罪 (instrument)

04.猫の国 (instrument)



METAMUSEの発起人であり、 MAPA のプロデューサーでもある大森靖子によって作詞作曲された完全新曲は、今までになかった楽曲アプローチ展開が新鮮に映る「いちご完全犯罪」と、ユーモアに溢れたメッセージ色の強い歌詞が特徴的な「猫の国」の2曲を、これまで数多くのアイドル楽曲を大森と共に手掛けてきた盟友・大久保薫によるアレンジが施された内容。METAMUSEとMAPAで今作を持って“侵色”していく、 TOKYO PINKが仕掛ける世界観とエンターテイメントに是非ご注目下さい。



【タワーレコード新宿店限定施策について】

NO MUSIC, NO IDOL? キャンペーンを展開しているタワーレコード新宿店が、本キャンペーンへのMETAMUSEMAPA初登場を記念して特別施策を実施します。詳しくは、TOWER RECORDS LABELオフィシャルブログにて発表します。

TOWER RECORDS -IDOL- オフィシャルブログ:https://tower-label.amebaownd.com/



【インストアイベント】

タワーレコード新宿店

場所 :新宿店 9Fイベントスペース

日時 :2023年9月26日(火) 19:00~(集合:18:30)

参加方法:2023年9月26日(火)発売のシングル『いちご完全犯罪/猫の国』を9月25(月)開店時からタワーレコード新宿店10Fレジカウンターでご購入いただいた方に先着で「整理番号付き入場券」と「特典券」を配布いたします。

※NO MUSIC, NO IDOL?ポスタープレゼントなど他の施策については、1枚ご購入につき、どちらかをお選びいただきます。



【プロフィール】



















◀METAMUSEMAPA アーティスト写真

【上段左 右 】

紫凰ゆすら(MAPA)、大森靖子(METAMUSE)、

宇城茉世(MAPA)、神西笑夢(MAPA)

【中段左 右 】

巫まろ(METAMUSE)、鎮目のどか((METAMUSE)、

西井万理那(METAMUSE)、

【下段左 右 】

藍染カレン((METAMUSE)、古正寺恵巳 (MAPA)、

雅雀り子(METAMUSE)





◆METAMUSE



上段左から

西井万理那、雅雀り子、藍染カレン

下段左から

大森靖子、鎮目のどか、巫まろ



2018年に「超歌手」を名乗るシンガーソングライターの大森靖子を中心に” ZOC” を結成し、2022年7月にグループ名をMETAMUSE へと改名し現在に至る。

”実像崇拝”をコンセプトに活動をし、その全楽曲の作詞・作曲を大森靖子が手掛け、振り付けを雅雀り子が手掛けており、 2019年4月にタワーレコードが手掛けるアイドルに特化したレーベルT-Palette Recordsより『family name』にて初のCDシングルをリリース。そして2021年1月発売のシングル『AGE OF ZOC/DON’T TRUST TEENAGER』にてavexよりメジャーデビューを飾り、今までにインディーズとメジャー合わせ、シングルを8作、アルバムを1作リリース。

そして2023年9月26日に、所属事務所 TOKYO PINKの妹グループである MAPA との初スプリット作品『いちご完全犯罪 猫の国』をTOWER RECORDS LABELより発売決定。

オフィシャルホームページ:https://metamuse.tokyo/

オフィシャルX(旧Twitter):https://twitter.com/__METAMUSE__





◆MAPA



上:神西笑夢、左:宇城茉世、

右:紫凰ゆすら、下:古正寺恵巳



コショージメグミ(ex. Maison book girlが”古正寺恵巳”として結成したグループであり、「MAPA」とは MADPARTYの略。2021年11月9日発売のデビューアルバム『四天王』から現在まで全曲が超歌手・大森靖子によるプロデュース・作詞・作曲で、リリースの都度新曲を書き下ろしており、そのアレンジを大森靖子の盟友・ sugarbeans が編曲を務め、今まで披露されてきた楽曲は様々なジャンルを網羅したと言っても過言では無いほど様々な音楽性で溢れており、各楽曲の世界観を Gt. 設楽博臣、 Ba. 千ヶ崎学、Dr. 張替智広、 Piano. sugarbeans の「四天王バンド」という最強の布陣で紡ぎ出している。振付に関しては全曲、舞踊家・モデルとしても活躍する雅雀り子 (METAMUSE)が担当し、ダンス面でもMAPAの世界を表現している。衣装は気鋭のファッションブランド「AMNI」が、4人それぞれの色をドレスコードに、各リリース作品のテーマに基づく表現を毎度展開している。

最新シングル『SUMMER SHOOTER/らぶぴ』という強力夏シングルを用い2023年の夏を駆け巡る中で、METAMUSEとのスプリット作品『いちご完全犯罪/猫の国』のリリースを発表し、更なる注目を集める。

オフィシャルホームページ:https://madparty.tokyo/

オフィシャルX(旧Twitter):https://twitter.com/xxxxMAPAxxxx



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-14:16)