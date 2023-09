[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、ハイパフォーマンスバスケットボールシューズの最新モデル「TWO WXY v4(トゥーウェイ)」を発売します。

TWO WXYは、ポジションレスなゲームの中で激しく切り替わるオフェンスとディフェンスへの対応に必要な敏捷性と快適性を融合したバスケットボールシューズ。今回は優れた反発弾性を誇るFuelCell(フューエルセル)とクッション性に優れるFresh FoamX(フレッシュフォームエックス)の両方をミッドソールに搭載し、完璧なコンビネーションを生み出しています。

「TWO WXY v4」は9月22日(金)よりニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス原宿、その他一部の取り扱い店舗にて発売します。

https://shop.newbalance.jp/shop/g/gBB2WYBR4

※9月22日(金)10:00公開・発売開始予定



FuelCellは、究極のエネルギーリターンを提供し、一歩一歩がダイナミックな感覚をもたらし、Fresh FoamXは比類ないクッショニングを提供し、最高の快適性を実現します。アッパーには軽量テキスタイルを採用し、サポート性と通気性を保ちながらも軽量化を実現。「TWO WXY v4」は、クラッチショットを打つときでも、相手を封じるときでも、プレーヤーが高いレベルでプレーすることをサポートします。



TWO WXYは、ニューバランスのバスケットボールを代表するモデルのひとつであり、TeamNBのプレーヤーであるジャマール・マレー選手がこのモデルの顔となる選手です。彼のダイナミックなプレースタイル、卓越した運動能力、そして技術へのコミットメントは、全てのトゥーウェイプレーヤーに対するこのモデルの使命と一致しています。



ニューバランスバスケットボールデザイン ジェネラルマネージャー トレント・キャスパーのコメント

「このTWO WXYは、アスリートを次のレベルへの導くためのソリューションを提供するために作られました。私たちは、FuelCellとFresh FoamXという2つのミッドソールプラットフォームを組み合わせ、プレーヤーがコート上で新たな高みに到達できるようなシューズを作りました。このシューズはパフォーマンスだけでなく、ゲームに革命を起こすほどのものであり、ジャマール・マレー選手のプレーはそれを体現しているのです。」



ニューバランスのアスリートであるジャマール・マレー選手、タイリース・マクシー選手、デジャンテ・マレー選手、ダリアス・ベイズリー選手、アーロン・ネスミス選手は、2023年のNBAシーズンにニューバランス「TWO WXY v4」を着用します。デュアリズムと呼ばれる白ベースに黒の差し色のカラーは、オフェンスでも、ディフェンスでも弱点を持たないことを物語っています。









品番:BB2WY

カラー:BR4(WHITE)

価格:¥17,600(税込)

ウイズ/サイズ:2E/25.0~29.0,30.0cm











■販売について

ニューバランス公式オンラインストア

https://shop.newbalance.jp/shop/g/gBB2WYBR4 ※9月22日(金)10:00公開・発売開始予定

ニューバランス原宿

https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

その他一部ニューバランス取り扱い店舗

※営業時間や定休日等は各オフィシャルショップのホームページにてご確認ください。

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。





