今回で25周年を迎える「にっぽん―大使たちの視線2022」写真展が、3月15日(水)からみなとみらいギャラリーで開催されます。

各国駐日大使をはじめとする33か国51名の外交官の皆様が、「on the move」をテーマにそれぞれの視点で日本を捉えて撮影した作品が展示されます。



1 イベント概要

日程:令和5年3月15日(水)~3月20日(月)

時間:11時~18時(3月15日は13時から、3月20日は15時まで)

場所:みなとみらいギャラリー ギャラリーA

(西区みなとみらい2-3-5 クイーンズスクエア横浜クイーンモール2階)

内容: 各国駐日大使をはじめとする33か国51名の外交官の皆様の作品を展示

テーマ:「on the move」

主催:「にっぽん―大使たちの視線」写真展実行委員会

共催:横浜市



【展示写真の一例】



高円宮殿下メモリアル賞

アレッサンドラ・F・ロッシ(イタリア大使館 アタッシェ)

『Sakura footprints in the country side 桜の足跡』









グランプリ

ナターリア・フェルナンダ・サラサール・バルデラマ(ボリビア大使館 臨時代理大使)

『The power of the Okinawan women 沖縄女性のパワー』





2 「にっぽん―大使たちの視線」写真展について

平成10(1998)年に第1回が開催されて以来、各国の大使や外交官が、毎回設定されるテー マに沿って日本の様々な姿を収めた作品が、東京から始まり、神戸、名古屋、北海道等で展示される巡回展示企画です。これまで横浜では5回開催されています。





【問合せ】「にっぽん―大使たちの視線」写真展実行委員会

TEL:03-3543-0156



