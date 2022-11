[株式会社ダイドーフォワード]

株式会社ダイドーフォワード



衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社:東京都千代田区/代表取締役:萩原 秀敏)は、特集コンテンツ「Merry Cristmas GIFT FOR YOU 2022」を自社通販サイトで公開しました。







Merry Cristmas GIFT FOR YOU 2022

年に一度のクリスマス。友人や家族、大切なひとへ、感謝の気持ちを込めてギフトを贈りませんか。そして今年一年頑張った自分へのご褒美にも。皆さまにとって喜びに満ちたクリスマスになりますように。



▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-christmas_gift.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr







ギフトラッピング無料キャンペーン



キャンペーン期間:11/25(金)12時~12/12(金)12時

NYオンラインでは、オリジナルのラッピングサービスを承っております。通常330円(税込)のところ、期間中はギフトラッピングを無料とさせていただきます。この機会にぜひギフト選びをお楽しみください。

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyonline_newwrapping.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr







■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx



■ ニューヨーカーについて

ハイクオリティを背景に、ベーシックでありながらも時代の空気やトレンドのエッセンスをプラスしたスタイル提案を行なっている「NEWYORKER」。衣料品の製造・販売までを自社グループで行なう企業、ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。1964年、「着心地のよさ」「見栄え」「耐久性」すべてにこだわったトラディショナルスタイルを提案するブランドとして始まりました。オリジナルタータン=「ハウスタータン」をブランドシンボルに、私たちはこの先も、商品はもちろん上質なおもてなしやサービスと共に進化を続けみなさまの想像を超える、そして感動していただけるブランドを追求してまいります。



■ 会社概要

社名:株式会社ダイドーフォワード

設立:2007年8月22日

代表者:代表取締役社長 萩原 秀敏

資本金:1億円(株式会社ダイドーリミテッド100%出資)

事業内容:衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10:00-17:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



