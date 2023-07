[株式会社STARBASE]

般若が、アルバム「シン・おはよう日本」を8/9に発売することを発表した。

本作は2004年に般若のメジャー1枚目のアルバム名「おはよう日本」から実に19年という歳月を経た2023年にやっちゃったエンタープライズからは2作目、自身のキャリアとしては14枚目のアルバムとなる。

自分自身のライフスタイルや視点を大切にするという信念を表現した先行シングル “ONE MIC”、 NORIKIYOを客演に迎え、二人の共通する決意や行動への責任、他者や社会の期待に振り回されない自己を描き出した“プラネタリウム ”。そして、アルバムのリードシングルとしてJ-REXXX & R-指定を迎えた般若節が炸裂する“超たちがわるい”他、“間違ってはいなかった feat. Bic & NANJAMAN”“もっといける feat. GADORO & CHICO CARLITO” 初共演含め豪華かつ般若と呼応するアーティスト陣がfeat参加した計11曲入りとなっている。

さらに、アルバムのリードシングル「超たちがわるい feat. J-REXXX & R-指定」のミュージックビデオは8/11 (金)21時にプレミア公開予定。歌詞から読み取れる3人の壮絶なストーリーに注目。





●般若コメント

「生きてる人間全員ドM!」



●「超たちがわるい (feat. J-REXXX & R-指定) 」 Music Video



YouTube URL:https://youtu.be/hiwnG_3MWiA

2023/8/11 (金)21時プレミア公開



●リリース概要



「シン・おはよう日本」ジャケット写真





アーティスト: 般若 (ハンニャ)

アルバムタイトル: シン・おはよう日本

発売日: 2023/8/9(水)

レーベル: やっちゃったエンタープライズ

ジャンル: J-HIPHOP

トラック数: 11

各種配信サービス: https://lnk.to/Hannya_SON





トラックリスト

01. ONE VERSE

作詞: 般若 / 作曲: 般若, T.B.S

02. シン・おはよう日本

作詞: 般若 / 作曲: 般若, LO$CAT

03. 便所

作詞: 般若 / 作曲: 般若, moto from motonos

04. ONE MIC

作詞: 般若 / 作曲: 般若, NAOtheLAIZA

05. 間違ってはいなかった feat. Bic & NANJAMAN

作詞: 般若, Bic, NANJAMAN / 作曲: 般若, T.B.S

06. プラネタリウム feat. NORIKIYO

作詞: 般若, NORIKIYO / 作曲: 般若, NAOtheLAIZA

07. ジャッジメントナイトのサントラ

作詞: 般若 / 作曲: 般若, RIK

08. 時計の針

作詞: 般若 / 作曲: 般若, moto from motonos

09. もっといける feat. GADORO & CHICO CARLITO

作詞: 般若, GADORO, CHICO CARLITO / 作曲: 般若, PENTAXX.B.F

10. どっかにとんでった

作詞: 般若 / 作曲: 般若, T.B.S

11. 超たちがわるい feat. J-REXXX & R-指定 ★アルバムリード曲、8/11MV公開

作詞: 般若, J-REXXX, R-指定 / 作曲: 般若, CHIVA from BUZZER BEATS



●般若 (はんにゃ) Profile



1978年生まれ。ラッパー。1995年頃から活動開始。

2004年~2022年までに13枚のアルバムを出している。

2005年、長渕剛の武道館ライブで前座を務めて話題となる。

2015年~2019年にかけては、テレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」ではラスボスとして出演する。

2015年からは俳優としても多数の映画、ドラマに出演し活躍の場を拡げている。

2019年1月11日には日本武道館でのワンマンライブを成功させる。

2021年、2008年に設立した昭和レコードを独立し、新たにレーベル“やっちゃったエンタープライズ”を立ち上げ。

2022年、“やっちゃったエンタープライズ” 立ち上げ後、 初のアルバム 『笑い死に』 をリリース、自身3度目となる日比谷野外音楽堂でワンマンライブを開催。

2023年、桐谷健太主演の連続ドラマ『インフォーマ』では相田役として全作にわたり出演する。





Instagram:https://www.instagram.com/hannyaofficial

Twitter:https://twitter.com/Hannya_Tokyo

YouTube チャンネル:https://www.youtube.com/@HANNYAOFFICIAL



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/27-19:46)