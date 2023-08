[タワーレコード株式会社]



タワーレコードでは、日本のバンド文化を盛り上げるべく次代を担うバンドを紹介するキャンペーン「ああバンドやりたい!」の第4弾アンバサダーとして、平均年齢19歳のフォーピースバンド、ケプラを選出。9月1日(金)から、ポスター掲示をはじめとしたキャンペーンを展開、同日発売のケプラのセカンドミニアルバム『This is 未来』のリリースを応援します。



今春スタートした企画「ああバンドやりたい!」は、「やっぱバンドっていいよね!」と声に出したくなる若手バンドの最前線をタワーレコードが紹介することで、まだ楽器を手にする前の若者たちも今すぐバンドがやりたくなるよう、その魅力を広く伝えることを目的としたキャンペーン。



第4弾アンバサダーとして登場するのは、バンド結成3周年の記念日となる9月1日(金)にセカンドミニアルバム『This is 未来』をリリースするケプラ。2021年にリリースした1st ミニアルバム『デイズ オブ ユース』収録の「これからのこと」がTikTokやサブスクリプションサービスで若年層を中心にヒットした注目のバンド。その後もコンスタントにリリースやツアーを重ねることでファンの心を掴み、これまで開催した自主企画ライブは軒並み即完するなど、群雄割拠の新世代ロックバンドの中でもネクストブレイクの筆頭に挙げられています。





本作のタワーレコード限定特典は未収録曲やラジオ音源などを収録したスペシャルCD。全国のタワーレコードでは、「ああバンドやりたい!」とケプラのコラボポスター掲示や特典プレゼントなどの施策を実施し、ケプラの魅力を広く届けていきます。



タワーレコード オンライン 特設ページ

https://tower.jp/article/feature_item/2023/08/25/0703



ケプラ「ああバンドやりたい!」キャンペーン概要







1. コラボポスター掲示

店頭で「『ああバンドやりたい!』×ケプラ コラボポスター」を掲示します。

掲示期間:9月1日(金)~9月18日(月)※店舗によって、掲示期間が異なる場合があります。

掲示店舗:タワーレコード、TOWERmini 全店 ※休業および改装中の店舗では掲示しません。









2. オリジナル特典

対象商品をタワーレコードでご購入の方に「『ああバンドやりたい!』×ケプラ コラボポスター」と同絵柄の「『ああバンドやりたい!』× ケプラ コラボ絵柄ステッカー」を特典として差し上げます。

※情報解禁済みの特典「スペシャルCD」「9/9リリースイベント オンライン試聴券」も同時に先着プレゼントします。





対象商品:ケプラ『This is 未来』(KEPU1009)

配布期間:店舗では9月1日(金)から配布開始、オンラインでは既にご注文済みの方も対象。

先着でのお渡しにてなくなり次第終了です。

配布店舗:タワーレコード、TOWERmini、タワーレコード オンライン

※休業および改装中の店舗は特典対象外です。





3. コラボポスター抽選プレゼント

施策2.で配布するオリジナル特典の「『ああバンドやりたい!』× ケプラ コラボ絵柄ステッカー」に印字しているQRコードよりご応募の方の中から抽選で10名様に、メンバー直筆サイン入りの「『ああバンドやりたい!』× ケプラコラボポスター」をプレゼントします。

※PCまたはスマートフォンから応募可能で、その際、タワーレコードメンバーズへの登録およびレシート番号の入力が必要となります。

応募締切:10月1日(日)





4. 『This is 未来』発売記念インストアイベント開催決定

ケプラ『This is 未来』の発売を記念して、各地でインストアイベントの開催が決定!

ご予約者優先で、9月1日(金)より、対象店舗にて『This is 未来』をご購入いただいた方に先着でイベント参加券をお渡しします。





さらに9月9日(土)にタワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIOにて開催するインストアイベントのミニライブはオンライン生配信も実施。期間内にタワーレコード渋谷店・新宿店を含む全店及びタワーレコード オンラインにて対象商品をご予約・ご購入頂いた方がご視聴いただけます。詳細は下記よりご覧ください。

https://tower.jp/article/feature_item/2023/08/10/0702





<スケジュール>

9月9日(土) 13:00~ タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

9月10日(日) 13:00~ SHIBUYA TSUTAYA

9月16日(土) 13:00~ タワーレコード福岡パルコ店

9月17日(日) 13:00~ タワーレコード梅田NU茶屋町店

9月23日(土) 13:00~ タワーレコード名古屋パルコ店

9月30日(土) 13:00~ タワーレコード札幌パルコ店





▼インストアイベント詳細はこちら

http://kepura.com/news/202308/3499/





リリース作品

アーティスト :ケプラ

タイトル :This is 未来

発売日 :9月1日(金)

価格 :1,800円(税込)

品番 :KEPU1009

レーベル :TOWER RECORDS





タワーレコード オリジナル特典

1.スペシャルCD(収録内容:M1.グランピー、M2.おねだり(アコースティック ver.)、M3.ケプラジオ)

2.『ああバンドやりたい!』× ケプラ コラボ絵柄ステッカー

3. 9/9リリースイベント オンライン視聴券



ケプラ プロフィール



2020年9月に活動を開始、高校の同級生で結成した平均年齢19歳のフォーピースバンド。2021年7月に1stミニアルバム「デイズ オブ ユース」をリリース。収録曲「これからのこと」がTikTokをはじめとするSNSで若年層を中心に人気を博し、現役高校生バンドとして話題に。2021年9月からメンバー受験に伴うライブ活動休止期間に入るが、2022年5月 自主企画『帰ってきたフォーピース』とニューシングル「うわごと」をもって活動を再開。2年ぶりのミニアルバムとなる本作は、結成3周年記念日にリリース。ロックバンドとして新しい扉を開けたと言えるリードトラック「未来で逢いたい」、テンポが目まぐるしく変わるアレンジで、お風呂と恋愛を掛け合わせた歌詞が印象的な先行シングル「OUR-AWA-HOUR!!」などバラエティに富んだオール新曲5曲を収録。





