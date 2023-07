[株式会社マネーフォワード]

株式会社マネーフォワードは、本日よりSaaS基盤を活用したFintechサービス『マネーフォワード Pay for Business』の決済手段として提供している、個人事業主・法人向けの事業用プリペイドカード『マネーフォワード ビジネスカード』において、「月間利用ボーナス」を提供開始します。これによりユーザーは、通常の利用金額の1%~3%のポイント還元に加えて、当月の利用金額の合計額に応じて、最大5万円分の月間利用ボーナスを受け取ることができます。







「月間利用ボーナス」について





「マネーフォワード ビジネスカード」は、利用金額の1~3%※1を1ポイント1円分として使える「マネーフォワードポイント」として還元しています。「月間利用ボーナス」により、通常のポイント還元に加えて、当月の利用金額の合計額に応じた月間利用ボーナスのポイントを進呈します。詳細は、サポートサイトをご覧ください。なお、「月間利用ボーナス」は、継続して提供を行ってまいります。

サポートサイトURL:https://biz.moneyforward.com/support/biz-pay/guide/point/g083.html



<利用金額の合計額に応じたボーナスポイントについて>



※1 ポイント還元率は、支払先により異なります。また、ポイント還元対象外となる支払先もございます。詳細は、サポートサイトをご覧ください。



『マネーフォワード Pay for Business』について





『マネーフォワード Pay for Business』は、SaaS基盤を活用したFintechサービスです。事業者ごとのウォレットから、出張旅費などの経費や、会社の購買などの支払いを行うことができます。決済手段の第一弾として、ウォレット残高からカード支払ができる事業用プリペイドカード『マネーフォワード ビジネスカード』を提供しています。また、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』を通じて蓄積した会計データなどをもとに独自の与信審査を行う「あと払い機能」も追加が可能です。今後は、カード不要でウォレットから直接支払が可能となるウォレット払いやQRコード払いなど、多種多様な決済手段に対応していく予定です。



『マネーフォワード ビジネスカード』について





『マネーフォワード ビジネスカード』は、一取引あたり最大5,000万円※2の高額決済が可能な個人事業主・法人向けの事業用プリペイドカードです。『マネーフォワード クラウド』※3との連携により、リアルタイムで取引データを取得し、スピーディな月次決算、経費処理を実現します。与信審査不要で、リアルカードやバーチャルカード※4を何枚でも発行することが可能なため、従業員ごとにカードを配布することで、経費支払の用途にも利用できます。

URL:https://biz.moneyforward.com/biz-pay/

URL:https://biz.moneyforward.com/expense/biz-pay/(従業員規模51名以上向け)





※2 事前審査に基づき登録された特定の加盟店における決済に限り、一取引当たり最大5,000万円の決済が可能になります。初期設定は100万円、利用者による設定変更により5,000万円に変更可能。

※3 『マネーフォワード クラウド会計』、『マネーフォワード クラウド会計Plus』、『マネーフォワード クラウド確定申告』、『マネーフォワード クラウド経費』を指します。

※4 バーチャルカードは、プラスチックカードを発行せずに、カード番号や有効期限など決済に必要な情報のみを使用する仮想カードのことを指します。リアルカードの追加発行には所定の手数料が発生します。



株式会社マネーフォワードについて





名称 :株式会社マネーフォワード

所在地 :東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 :代表取締役社長CEO 辻庸介

設立 :2012年5月

事業内容:PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供

URL :https://corp.moneyforward.com/

主要サービス:

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/

バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/



*記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。



