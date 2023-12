[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」 の本編映像に加えてフォトブック・限定CDなど豪華特典が付属!



株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2023年2月に東京ドームで開催した「アイドルマスター」シリーズ初の5ブランド合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」の公演内容が収録されたBlu-ray BOXを本日2023年12月13日(水)よりバンダイナムコエンターテインメント公式エンタメコマースサイト「ASOBI STORE」にて発売しました。また本商品の発売を記念してプレゼントキャンペーン、特別番組の配信などをお知らせいたします。



※商品購入ページ:THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023 Blu-ray PERFECT BOX!!!!!

https://shop.asobistore.jp/products/detail/182711-00-00-00







商品内容









商品名:THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023 Blu-ray PERFECT BOX!!!!!

価格:37,000円(税込)

仕様:【本編映像】

THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023

DAY1/DAY2 LIVE映像

【特典映像】

・MOIW2023公演当日の舞台裏映像+出演キャストコメント映像

・「みんな元気!!!!!WEEK」本編映像+一部未公開映像



特典内容:

・LIVEフォトブック

・MOIW2023キービジュアル仕様 アクリルフレーム

・MOIW2023出演アイドル103名描き下ろしイラスト仕様 ダブルフォトスタンド

・LIVE音源『CRYST@LOUD』収録限定CD



<LIVEフォトブック>



<MOIW2023キービジュアル仕様 アクリルフレーム>



<MOIW2023出演アイドル103名描き下ろしイラスト仕様 ダブルフォトスタンド>







<LIVE音源『CRYST@LOUD』収録限定CD>



発売記念プレゼントキャンペーン開催





「Blu-ray PERFECT BOX!!!!!」や、Blu-ray発売記念グッズの「MOIW2023 カスタムアクリルスタンド」の感想をX(旧:Twitter)でポストしていただいた方の中から抽選で10名様に限定デザインのクリアファイルをプレゼントします。



実施期間:2023年12月13日(水)12:00~2024年2月29日(木)23:59まで

プレゼント:MOIW2023オリジナルA4クリアファイル:10名様

※プレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

キャンペーン詳細:https://idolmaster-official.jp/news/01_10279



Blu-ray発売記念グッズの2次受注開始





合同ライブ出演アイドル全103名の描きおろしイラストを使用したBlu-ray発売記念グッズの2次受注を12月13日(水)より開始いたします。



受注期間:2023年12月13日(水)12:00~2024年1月8日(月)23:59まで



・ASOBI STORE特設サイト

https://shop.asobistore.jp/feature/idolworld2023_goods/



アイドルと台座・背景を自由に組み合わせて「あなたの心に残ったステージ」を再現できるカスタムアクリルスタンドなど商品を多数取りそろえています。



「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023 Blu-ray PERFECT BOX!!!!!」

同時再生会開催





開催日時:

DAY1:12月23日(土)13:00~

DAY2:12月24日(日)13:00~

参加方法:

1.ASOBI CHANNELにログインして待機する

2.各日13:00ちょうどに合わせて、お手持ちの再生機器で再生ボタンを押す

3.ASOBI CHANNELでコメントをしながら楽しむ

再生中のタイムカウンターを表示しますので、途中からでもぜひご参加ください

※ASOBI CHANNELで本編映像は流れません。Blu-rayを事前にご用意の上ご参加ください。

※コメント機能の使用にはバンダイナムコIDへのログインが必要です。



発売記念配信番組「アイマスMOIW2023 みんな元気!!!!!R@DIO 番外編

<OH!!!!! THE SUNLIGHT!!!!!>」 配信決定





公演当時の裏側をお届けする番組の配信が決定。スタッフ陣でしか知りえない、ここでしか聞けない情報が満載の番組となる予定です。



配信日時:2023年12月26日(火)20:00~(予定)

出演者:梅木 馨、中川 浩二、JUNGO

配信ページ:ASOBI STAGEにて配信予定

また、後日ASOBI CHANNEL、アイドルマスター公式YouTubeチャンネル「アイドルマスターチャンネル」にてアーカイブの配信を予定

※日時・内容は予告なく変更となる場合があります。

※YouTubeはGoogle LLC の商標です。



ASOBI STAGE:

https://asobistage.asobistore.jp/

ASOBI CHANNEL:

https://asobichannel.asobistore.jp/

アイドルマスターチャンネル:

https://www.youtube.com/@imas-official



「アイドルマスター」シリーズとは





プレイヤーが芸能プロダクションの“プロデューサー”という立場でアイドルを育成する「アイドルプロデュース」ゲームコンテンツです。個性豊かなアイドル、多彩な楽曲など、多くのお客さまからご支持をいただいております。2005年7月にアミューズメント施設向けゲームからスタートし、スマートフォン向けゲームアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、楽曲 CD、テレビアニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開しています。

現在は下記の5ブランドを展開中です。

「アイドルマスター」

「アイドルマスター シンデレラガールズ」

「アイドルマスター ミリオンライブ!」

「アイドルマスター SideM」(サイドエム)

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」



「アイドルマスター」シリーズ公式サイト

https://idolmaster-official.jp/

「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」とは





「アイドルマスター」シリーズによる2023年2月11日(土)、2月12日(日)に東京ドームで開催したシリーズ初の5ブランド合同ライブです。

「みんな元気!!!!!WEEK」とは





2023年2月3日(金)から2023年2月24日(金)まで、「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」の公演テーマ「みんな元気!!!!!」にちなんだ様々なオンラインコンテンツを配信しました。

本商品には特典として下記を収録しています。

<「みんな元気!!!!!WEEK」収録対象映像>

・【ゲーム実況】「SOULCALIBUR VI」実況してみた【#大崎甜花】

・【シンデレラガールズ】東京ドームシティアトラクションズで遊びマス!

・【ミリオンライブ!】4 Luxury決起会!花ざかりボウリング大会!

・315プロダクションプレゼンツ 315パッションアワー!!! MOIW2023特別版

・「みんな元気に呑みマス!!!!!」

・如月千早『約束』

※「みんな元気WEEK!!!!! 本編映像」はオンライン公開時のものより一部編集が入る可能性がございます。

※「315プロダクションプレゼンツ 315パッションアワー!!! 」は「MOIW2023特別版」番組本編のみの収録となります。

バンダイナムコエンターテインメント公式エンタメコマースサイト「ASOBI STORE」とは





バンダイナムコエンターテインメントが運営するエンタメコマースサイトです。

各種オフィシャルグッズなどASOBI STOREならではの限定商品をお買い求めいただけるだけでなく、イベントチケットの先行申込などの様々な特典付き会員プランやイベントコンサートの配信、声優によるラジオ番組や参加型オンラインイベントの開催などファンのみなさまと「つながる」エンターテインメント体験を提供いたします。

https://asobistore.jp/



■権利表記

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



