キャディーバッグプレゼントインスタグラムキャンペーンを同時期開催



衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社:東京都千代田区/代表取締役:萩原 秀敏)は、「NEWYORKER GOLF 」ポップアップショップ&インスタグラムにてキャディーバッグプレゼントキャンペーンを開催いたします。











トラッドスタイルを牽引してきたNEWYORKERが展開するNEWYORKERGOLF(ニューヨーカーゴルフ)の、

2022年秋冬のテーマ「LINE」は、ゴルフ用語でショットやパットを打った際のボールが進むルートを意味する。 狙った場所に進むときもあれば、そうでない時もある。 操れるようで操れないその心境がプレーの状況と重なったり。 今シーズンは、ボールが転がった「ライン」とイメージを重ねデザインに落とし込みました。今回伊勢丹立川店にて秋冬コレクションのポップアップを期間限定オープンいたします。またインスタ開設を記念してキャディーバックプレゼントキャンペーンを14日からおこないます。ぜひチェックしてみてください。





POPUP SHOP 開催概要

伊勢丹立川店 東京都立川市曙町2-5-1 伊勢丹立川店4F

営業時間:10:00-19:30

開催期間:11/16(水)~11/29(火)

■ショップリスト

https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?filtercode3=&brand=013



■公式オンラインストア NY.ONLINE

https://www.ny-onlinestore.com/shop/e/enygolfmw/











NEWYORKER GOLF キャディーバッグプレゼントキャンペーン 概要



対象:Instagram全ユーザー

応募方法:1.本アカウントをフォロー

2.キャンペーン投稿に「いいね!」







当選者数:1名

当選アイテム:NEWYORKER GOLF キャディーバッグ

■応募期間:11月14日(月)~ 12月7日(水)

■当選について 当選した1名様には、12 月下旬に Instagram 上のDMにてご連絡を差し上げます。

■利用規約 ・応募の対象となる SNS は Instagram に限ります。

・アカウント非公開・いいねがない投稿は、応募対象外となりますのでご注意ください。

・ご応募はお 1 人様につき、1回とさせていただきます。

・当選者の方には NEWYORKER GOLF 公式アカウントよりDMにてご連絡差し上げます。

・当選者の方には個人情報(賞品発送先住所・氏名・電話番号)をお知らせいただきます。

・当選者からご提供いただいた個人情報は、賞品を発送・当選者への連絡

・問い合わせなど必 要な範囲でのみ利用いたします。

・その他ご利用者の個人情報の取扱いに関する上記以外の事項につきましては、当社プライバ シー・ポリシーをご参照ください。

・連絡を差し上げたのち、7 日以上経過してもご連絡・ご返信がない場合は、キャンペーン運 営上、他の方に賞を譲る場合があります。

・ソーシャルメディアの運用を妨害する行為、趣旨に反する行為、弊社か不適切と判断する行 為は禁止いたします。

・利用者間で生じたトラブルは当該利用者間において解決するものとし、弊社は責任を負わな いものとします。 ・当キャンペーンは、Facebook 社 Instagram とは一切関係ありません。

・ご応募は、日本国内に居住の方に限らせていただきます。

・また、本キャンペーンは予告なく終了、又はプレゼントの内容や本キャンペーンの条件を予 告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



NEWYORKER GOLF(ニューヨーカーゴルフ)とはゴルフはもちろん、スポーツをこよなく愛する大人のために。‐For all who love golf as well as other sports‐「ゴルフウェアなのにタウンウェアとしても活躍」をコンセプトにした新ライン。NEWYORKERらしいトラッドなデザインに機能素材や有効的なパターンを融合。プレイ中だけでなく、クラブハウスや行き帰りのスタイリングも提案します。





■ 会社概要

社名:株式会社ダイドーフォワード

設立:2007年8月22日

代表者:代表取締役社長 萩原 秀敏

資本金:1億円(株式会社ダイドーリミテッド100%出資)

事業内容:衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/





■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10:00-17:00(土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)



