タワーレコードでは、2023年9月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。







◆2023年9月度タワレコメン・ラインナップ ※50音順





・ケプラ

「This is 未来」

9月1日(金)リリース



・TOMOO

「TWO MOON」

9月27日(水)リリース



・レトロマイガール!!

「あの子の居場所」

9月6日(水)リリース





タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen





「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。

2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。





■9月度 タワレコメン・商品詳細 ※50音順

1.

アーティスト ケプラ

タイトル This is 未来

発売日 2023年9月1日(金)

価格 1,800円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル TOWER RECORDS





作品紹介

2020年9月に高校の軽音部で結成したフォーピースバンド、ケプラ。2021年7月に1stミニアルバム「デイズ オブ ユース」をリリース。収録曲「これからのこと」がTikTok・SNS・サブスクでバズり、現役高校生バンドとして話題に。2021年9月から受験に伴うライブ活動休止期間に入るが、2022年5月 自主企画『帰ってきたフォーピース』とニューシングル「うわごと」をもって活動を再開。「デイズ オブ ユース」以来2年ぶりのミニアルバムとなる本作は、結成3周年記念日にあたる9月1日にリリース。ロックバンドとして新しい扉を開けたと言えるリードトラック「未来で逢いたい」、テンポが目まぐるしく変わるアレンジで、お風呂と恋愛を掛け合わせた歌詞が印象的な先行シングル「OUR-AWA-HOUR!!」などバラエティに富んだオール新曲5曲を収録。





タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/櫻間・渋谷店/長岡

結成3周年記念日にリリースするケプラの2ndミニアルバム!渋谷店で限定販売したシングル「ルーシー」も大好評をいただいており、本作の期待の高まりをひしひしと感じます。ライブでの盛り上がりも凄まじく、まさにロックバンドの未来を託された存在!これからのシーンはケプラに任せた!





2.

アーティスト TOMOO

タイトル TWO MOON

発売日 2023年9月27日(水)

価格 CDのみ:3,080円(税込)

CD+Blu-ray/CD+DVD:4,950円(税込)

仕様 上記3形態

レーベル ポニーキャニオン





作品紹介

東京都出身のシンガーソングライター。6歳よりピアノを始める。中学時代にオリジナル楽曲の制作をスタート。大学進学後に本格的に音楽活動を始動させ、2016年に1stミニアルバム「Wanna V」を発表。2022年に配信シングル「オセロ」でメジャー・デビュー。自身初となるフルアルバムとなる本作は、ネクストブレイク枠に頭角を現すきっかけとなったインディーズ時代にリリースした「Ginger」をはじめ、全国32局ラジオパワープレイ/ヘビーローテーションを獲得、全国総合エアモニチャート1位を獲得したメジャー1stシングル「オセロ」、ドラマ『ソロ活女子のススメ3』オープニング主題歌「夢はさめても」、映画『君は放課後インソムニア』主題歌「夜明けの君へ」など収録。





タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/櫻間・オンラインMD企画・運営部/佐々木

Official髭男dismやKroiも所属するレーベルIRORI Recordsよりリリースするネクストブレイク必至の女性シンガーソングライター!キュートな見た目ですが、その歌とピアノはアンジェラ・アキを彷彿とさせる本格派。ライブでは弾むようなリズムの明るい曲で会場を沸かせ、落ち着いた曲でしっとりピアノと歌声を聴かせる、ギャップのあるパフォーマンスも魅力!





3.

アーティスト レトロマイガール!!

タイトル あの子の居場所

発売日 2023年9月6日(水)

価格 2,000円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル Retromygirl!!





作品紹介

大阪北摂を拠点に活動する、Vo&Gt.花菜、Ba&Cho.あやき、Dr&Cho.ひらおかからなるスリーピースロックバンド。各所サーキットイベントは入場規制が続き、サブスク総再生数も150万回を超えるなど早耳リスナーの間では話題沸騰中。本作はファンの間では既に人気の高い「君と夕焼け」と、「グッドバイマイタウン」に加え、8月2日に配信される最新シングル「never」、ライブではお馴染みのショートチューン「焦点を合わせて」、初のカウベルを使った楽曲「my hobbies」、テンポアップが魅力の「それだけで」などを収録した初のミニアルバム。高校生時代に作った楽曲から最新までを詰め込んだ、まさにレトロマイガール!!を等身大で表した1枚。





タワレコメン推薦者コメント

推薦者:名古屋近鉄パッセ店/早川、渋谷店/櫻間、オンラインMD企画・運営部/佐々木

今俄然注目度が上がっているバンドといえば大阪スリーピースバンド、レトロマイガール!!でしょう!邦ロックファンなら間違いなく刺さる音です。ファンの間では既に人気の高い楽曲も多数収録したレトロマイガール!!を総括する一枚です!



