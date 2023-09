[ASUS JAPAN株式会社]



2023年9月29日



ASUS JAPAN株式会社は、神奈川県川崎市にあるビックカメララゾーナ川崎店(神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 2F)において、3年連続ゲーミングPCブランド国内販売実績No.1※のASUSのゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」ROG製品を豊富に取りそろえる、「ROG Gaming Zone」をオープンします。※GFK 2020~2022年のノートPC資料に基づく自社調べ。



ビックカメララゾーナ川崎店 2Fゲーミングコーナー内 ROG Gaming Zone







「ROG Gaming Zone」では、ご好評いただいている、わずか約608g で7型のフルHD液晶を搭載したポータブルゲーム機「ROG Ally」(アールオージー エイライ)シリーズや、ROGの最新パソコン、ディスプレイ、マウス、キーボードなどの周辺機器を幅広く取りそろえており、実際に製品を体験していただけます。また、常駐している専属スタッフが、製品選びのご相談も承ります。



本コーナーのオープンを記念し、「ROG Gaming Zoneオープン記念キャンペーン」を9月30日(土)~10月1日(日)の2日間開催いたします。期間中対象のASUSパソコンおよびROGゲーミングパソコン(ノートパソコン、デスクトップパソコン、ゲーミングパソコン、ROG Ally)をご購入のお客様に対し、先着順で「ビックカメラ商品券」をプレゼントいたします。さらにゲーミングパソコンをご購入の方(ROG Allyを除く)には数量限定で、特別にデザインされたROGブロックメモ帳「ROG Note Cube」と、15.6インチまでのノートパソコンを収納できる、容量約17Lの大容量バックパック「ROG Ranger BP2500 Gaming Backpack」をプレゼントいたします。また、ご来場記念として、「ROG Gaming Zone」にご来場いただいた方すべての方にROGロゴがプリントされた「ROGオリジナルクリーニングクロス」をプレゼントいたします。ぜひこの機会にご来場ください。



■ROG Gaming Zone所在地

ビックカメララゾーナ川崎店

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 2F

【店舗代表】

044-520-1111

https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop038.jsp



■「ROG Gaming Zone」オープン記念キャンペーン

〇開催日時

2023年9月30日(土)~10月1日(日)

イベント開催時間:11:00~20:00(店舗営業時間10:00~21:00)



〇キャンペーン内容

・ご来場記念全員プレゼント

イベント期間中にビックカメララゾーナ川崎店 「ROG Gaming Zone」にご来場いただいたすべての方に対し、ROGロゴがプリントされた、オリジナル「ROGオリジナルクリーニングクロス」をプレゼント!!







・ASUSパソコンおよびROGゲーミングパソコンご購入者特典

キャンペーン期間中、ビックカメララゾーナ川崎店「ROG Gaming Zone」にて、対象のASUSパソコンおよびROGゲーミングパソコン(ノートパソコン、デスクトップパソコン)をご購入のお客様に対し、先着順で、ビックカメラ商品券2,000円分をプレゼント!!さらに、ゲーミングパソコンをご購入の方には商品券に加えて、特別にデザインされたROGブロックメモ帳「ROG Note Cube」と15.6インチまでのノートパソコンを収納できる容量約17Lの大容量バックパック「ROG Ranger BP2500 Gaming Backpack」をプレゼント!!



製品購入でもらえる!!商品券&ROGオリジナルノベルティグッズ一覧

※無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。それぞれおひとり様1点限りです。







※ノベルティグッズ画像はイメージです。

※それぞれ数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※ノベルティグッズの柄・お色はお選びいただけません。

※中古品を購入された場合、ご購入者特典のお渡しの対象外となります。

※来場者特典、およびご購入者特典のお渡しは、お一人様1回限りです。

※キャンペーン期間中のみの特典です。キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

※ノベルティグッズのお受け取り後の交換、返却などはお受付できません。



●お客様からASUSへのお問い合わせ先(電話)

「ASUSコールセンター」

固定電話からのご利用 フリーダイヤル0800-123-2787 (通話料無料)

携帯電話・PHSなどからのご利用

ナビダイヤル0570-783-886(通話料はお客様負担)

受付時間: 9:00~19:00 (年中無休)

ASUSオフィシャルサイト:http://www.asus.com/jp/



●お客様からビックカメララゾーナ川崎店へのお問い合わせ先(電話)

ビックカメララゾーナ川崎店

【店舗代表】

044-520-1111

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。



●ASUS JAPANについて

ASUS JAPAN株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 Alvin Chenアルヴィン・チェン)は、パソコンとスマートフォンのデジタルデバイスをはじめ、マザーボードやビデオカードなどパソコン向け高性能パーツを日本向けに販売する、ASUSTeK Computer Inc.の日本法人です。2021年日本国内におけるASUSのChromebook、ゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)のゲーミングノートパソコンおよびゲーミングスマートフォン、全て日本国内販売台数シェア1位*を獲得しました。ASUS及びROGは「Start with People(人を中心に据えた製品開発)」の理念を追求し続け、さまざまな分野で認められています。*BCNデータを基づいた自社調べ





