昨年末に3ヶ月連続、配信シングルをリリースするなど、コンスタントにリリースを続けるシンガーJ-RUから、NEWアルバムへ向けた先行シングルとして、シーン屈指のビートメイカーMONBEEをゲストプロデューサーに迎えた新曲「Sponsor」を本日リリースした。





楽曲はドライな空気を匂わせたMONBEEのサウンドと、J-RUのレイドバック気味な歌声が相性良く混ざり合った作品に仕上がっている。印象深いフックを持つこの曲は、J-RUが長きに渡り活動してきた中で、辿りついた一つのスタイルを提示したメッセージソングとなっている。





また2023年7月14日(金)20時には所属プロダクションLOCAL SQUADの、オフィシャルYouTubeアカウントより、同曲のミュージックビデオも公開予定となっている。



■リリース作品情報

Artist by J-RU (ジェイルー)

Title by Sponsor (スポンサー)

ジャンル: R&B/Soul

Release Date 2023/7/11

Label by LOCAL SQUAD RECORDS

Lyrics & Music by J-RU

Track by MONBEE

Mixed & Mastered by RYUSEI(EBONYEYES)

Photo by Atsushi Kosaka

Art directed by Fuki Yoshiraku



■各種配信サービス

https://lnk.to/J-RU_Sponsor



■J-RU (ジェイルー) Profile



新潟県三島郡出雲崎町出身

1982年1月21日生まれ

日本海側で夕陽が一番大きく見えると言われている、小さな港町で生まれ育つ。

10代の頃からブラックミュージックに魅力され、独学で作曲活動を始め、会社員として働きながら22歳でR&Bシンガーとしての活動をスタート。

自主制作版のEP、MIX TAPEなどをリリースし、2012年に1stアルバム「PRESENT」、2014年に2ndアルバム「CROSSROAD」を全国流通リリースした。その他にも様々なメジャーアーティストが名を連ねるコンピレーション作品にも多数参加。

2017年には地元の仲間と、新潟県長岡市でアートプロダクション “LOCAL SQUAD” を設立、2019年に3rdアルバム「Life Notes」を発表した。

2021年1月には地元クラブシーンでの思い出を綴ったセルフプロデュース作品「KING TOWN BLUES」をリリースし、iTunes StoreのR&B/SOULチャートで数多くのメジャーアーティストを抑え、堂々の第一位を獲得。

現在も会社員を続け、家庭を持つ父でもある。彼は自分達の生活で感じた必要なメッセージを父、夫、ひとりの人間として、音楽で表現し作り続けている。





■オフィシャルSNS

Instagram: https://www.instagram.com/jru_localsquad/

Twitter: https://twitter.com/jru_localsquad

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNDVOuz7gcPzpqdpWa9Qejw/featured

Production Official site: https://www.localsquad.jp



