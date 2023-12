[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2024年1月5日(金)より全国の映画館で上映予定のアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(以下、シャニアニ)第3章にて、公開記念舞台挨拶&ライブビューイングの実施が決定したことをお知らせいたします。



舞台挨拶の実施は1月6日(土)となります。

さらに、本日より本会場 新宿ピカデリーのチケットの申込受付を開始いたしました。

シャニアニは現在、全国の劇場にて第2章を上映中です。

第2章の上映は12月14日(木)までとなりますので、こちらもお見逃しなく。





アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」第3章

公開記念舞台挨拶&ライブビューイング 実施決定!







2024年1月6日(土)に、第3章公開記念舞台挨拶&ライブビューイングを実施します!

本会場 新宿ピカデリーのチケットの申込受付を開始いたします。

ぜひチェックしてくださいね!



【日程】

2024年1月6日(土)

1.11:00の回 上映後 舞台挨拶

2.14:10の回 上映後 舞台挨拶 ※ライブビューイングあり

3.17:20の回 上映前 舞台挨拶 ※ライブビューイングあり



【会場・上映回】

・本会場:新宿ピカデリー

・ライブビューイング:ライブビューイング実施劇場



【登壇者(敬称略)】

関根 瞳(櫻木真乃役)、近藤玲奈(風野灯織役)、八巻アンナ(白瀬咲耶役)、涼本あきほ(有栖川夏葉役)、芝崎典子(桑山千雪役)、夏目響平(プロデューサー役)、高山祐介(「シャイニーカラーズ」プロデューサー)、池田ななこ(アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」プロデューサー)



【チケット料金】

・本会場:全席指定料金 3,000円(税込) 均一 ※別途各種手数料あり

・ライブビューイング:入場料金 2,200円(税込) 均一



※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳細はアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」公式サイトをご確認ください。

https://shinycolors-anime.idolmaster-official.jp/news/?id=54



劇場先行上映 第2章3週目の入場者特典として

「週替わり映像描き下ろし漫画ステッカー(全4種)」をプレゼント中!





■第2章3週目入場者特典

週替わり映像描き下ろし漫画ステッカー(全4種)



週替わり映像の5コマ漫画を使用したステッカーです!



配布期間:12月8日(金)~12月14日(木)



さらに、章替わりでゲームで使用できるシリアルコードも配布中。

各週の入場者特典に同封してプレゼントいたします!



※なくなり次第終了となります。※絵柄は選べません。

※お一人様一回のご鑑賞につき、入場者特典を1つお渡しします。

※入場者プレゼントの詳細は、シャニアニ公式サイトをご確認ください。

※シリアルコードの詳細・使用方法やお問い合わせ方法は、シリアルコード記載のシートをご確認下さい。

※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。



アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」新春特番!

「お正月だ!晴れ着だ!シャニアニ第3章直前生配信!」実施決定!







2024年1月4日(木)に、アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」からキャストとアニメスタッフが出演する生配信番組を実施!さらにnamcoTOKYOでのライブビューイング&限定おまけ配信&限定トークショーも!ぜひチェックしてくださいね!



【生配信日程】

●配信日程:2024年1月4日(木) 19:00~20:00(予定)



●出演者:

峯田茉優(八宮めぐる役)、丸岡和佳奈(杜野凛世役)、前川涼子(大崎甜花役)

アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」プロデューサー 池田 ななこ



●配信ページ YouTube Live(アイドルマスターチャンネル)

https://www.youtube.com/watch?v=7J3MyhySIL4

※YouTubeはGoogle LLC の商標です。



【namcoTOKYO イベント日程】

●実施日程:

2024年1月4日(木) 開場18:00 開演19:00予定

19:00~20:00:生配信(パブリックビューイング)

20:00~21:00:namcoTOKYO限定おまけ配信&シャニアニ劇場予告ループ放送

21:00~21:30:namcoTOKYO限定スタッフトークショー

※おまけ配信はnamcoTOKYOでのみ視聴可能となっております。

※スタッフトークショーに配信はございません。



●チケット料金:無料 ※ご入場時にワンドリンク制



詳細はアイドルマスター ポータル(https://idolmaster-official.jp/news/01_10193)をご確認ください!



※規定数を超えた場合、ASOBINOTES LOUNGEにご入場いただけない場合がございます。ご了承ください。

※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。



アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』作品情報





<タイトル>

アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』













































<権利表記>

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



<放送・上映>

劇場先行上映:TVアニメ放送に先駆け、全国の劇場にて12話を全3章にて先行上映!

第1章 2023年10月27日(金)~ 11月16日(木)

第2章 2023年11月24日(金)~ 12月14日(木)

第3章 2024年1月5日(金)~ 1月25日(木)

TV放送時期:2024年春放送予定



<制作>

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

監督:まんきゅう

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ

配給:松竹ODS事業室



<イントロダクション>

私たちは手を伸ばし、

空へと飛び立てることを知った――。

生まれたばかりの4つのユニット。

手を取り合う個性と個性。

絆で結ばれた新人アイドルたちは、

“光”を目指して一歩を踏み出す。

出会いという奇跡がおりなす、色とりどりの輝き。

どこまでも繋がる大空の下、新たな翼が羽ばたき始める。



<キャスト>

関根 瞳 (櫻木真乃)

近藤玲奈 (風野灯織)

峯田茉優 (八宮めぐる)

礒部花凜 (月岡恋鐘)

菅沼千紗 (田中摩美々)

八巻アンナ (白瀬咲耶)

希水しお (三峰結華)

結名美月 (幽谷霧子)

河野ひより (小宮果穂)

白石晴香 (園田智代子)

永井真里子 (西城樹里)

丸岡和佳奈 (杜野凛世)

涼本あきほ (有栖川夏葉)

黒木ほの香 (大崎甘奈)

前川涼子 (大崎甜花)

芝崎典子 (桑山千雪)

夏目響平(プロデューサー)

山村 響(七草はづき)

津田健次郎(天井 努)



<関連リンク>

アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』公式HP

https://shinycolors-anime.idolmaster-official.jp/



アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』公式X(旧:Twitter)

https://twitter.com/shinyc_official



アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』劇場本予告

https://www.youtube.com/watch?v=7G2tINkSH9c



『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とは





<『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とは>

2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。

ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオなど幅広い展開を見せております。

2024年春にTVアニメ放送が決定し、TV放送に先駆けて

2023年10月27日より全3章の劇場先行上映を予定しております。

さらに、新作アプリゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』も鋭意開発中です。

これからも羽ばたいていくアイドルたちの応援を、よろしくお願いいたします!



<ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とは>

2018 年 4 月 24 日より配信開始された、アイドル育成&ライブ対戦ゲームです。

ゲームプラットフォーム “enza”、iOS/Android のアプリ版にて配信中で、

総プレイヤー数は600万を突破しています。

プレイヤーは芸能事務所「283プロダクション」のプロデューサーとなり、新人アイドルをレッスンやお仕事で育成し、コミュニケーションで絆を深め、トップアイドルへ導く内容となっております。



配信プラットフォーム

・enza(スマートフォンブラウザ/PCブラウザ)

https://shinycolors.enza.fun/



・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1448666290



・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolors



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。詳細はゲーム内をご確認ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※enzaはBandai Namco Nexus Inc.の登録商標です。

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。



『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』とは







この歌を輝かせるのは、あなたとの軌跡。



アイドルたちを育て、輝くステージへと導く『アイドル育成シミュレーション&リズムゲーム』



芸能事務所『283(ツバサ)プロダクション』のプロデューサーとして、

個性豊かな28人のアイドルたちと日々を過ごし、

レッスンやお仕事を通して彼女たちを成長させていくアイドルプロデュースゲーム。

あなたは、自ら育てたアイドルたちを新たなステージへと送り出し、

リズムゲームを通して、歌を、ステージを、色とりどりに輝かせていく。



現在、好評配信中!今なら最大ガシャ30連分のゲーム内アイテムをプレゼント!

ぜひアプリをダウンロードして、ゲーム内で受け取ってくださいね!





↓ゲームURLはこちら♪↓

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1669389369?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolorsprism

・DMM GAMES

https://dmg-shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/



<関連リンク>

・公式サイト

https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/

・公式X(旧:Twitter)

https://twitter.com/imassc_prism



<権利表記>

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※YouTubeはGoogle LLC の商標です。



