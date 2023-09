[株式会社ニューバランス ジャパン]





ニューバランスは1906年にアメリカ ボストンで創業して以来、「FIT(フィット)」を大切に、製品を開発してきました。スポーツでのパフォーマンスを向上するため、日々の歩きを快適に楽しむためにもシューズが足にフィットしていることはとても大切です。例えば、同じシューズでも、“履き方”を変えるだけで履き心地が改善され、足のお悩みの解決につながるケースもあります。いくら高級な素材や、高い機能性のシューズであっても、“履き方”が不適切だとシューズの機能は発揮されず、自身の体も本来の機能性を発揮しきれません。最良のフィットは、ご自身で行う“履き方”が最後の仕上げとなります。そのためのヒントとなるべく、このコンテンツをご用意しました。

フィットとはどういうことか、あなたの足とシューズはきちんとフィットしているか、ムービーやグラフィックなどで具体的な例やチェックポイントを挙げながら紐解いていきます。ぜひごらんください。





New Balance FITTING SEVICE

人生が変わる“フィット体験”をあなたへ。

New Balance FITTING SERVICEへようこそ。ニューバランスは1906年にインソールの会社としてスタートして以来、シューズフィッティングを大切にしてきました。安全にスポーツや歩くことを楽しむためにも、足のサイズや形状を正確に計測して把握し、正しくフィットするシューズを選ぶことはとても大切です。





Movie Archive





ニューバランスのサービスの中でも大切なシューズフィッティングを、動画でご紹介します。一言でフィットと言っても具体的に見ていくと様々なポイントがあります。ぜひチェックしてみましょう。



正しいシューズフィッティング方法

サイズ確認の方法、シューズの履き方、シューレースの結び方などを具体的にご紹介しています。ご自身のシューズでもチェック可能です。





シューズの履き方によっておこる問題

シューズの脱ぎ履きの時にいつも無意識にしているNGなことがあるかもしれません。あなたは大丈夫ですか?すぐに日常に取り入れられる履き方のポイントをご紹介します。





その他、フィットをテーマに、様々な角度からご紹介する動画を準備しています。ぜひ皆さんチェックしてみましょう。





Fit Guide Archive





ニューバランスが考える「FIT(フィット)」の基本をご紹介しています。



Knowledge of fit - 試し履きの基礎知識

このページでは、いつ、どのくらいの頻度でフィッティングをするとよいか、などシューズフィッティングをするときの注意点をご紹介しています。また、足にフィットするシューズを確認する際のチェックポイントとして「シューズフィッティングの6大要素」もご紹介。早速あなたの足とシューズのフィット感、チェックしてみましょう。





Philosophy of fit - 正しいFITの考え方

安全にスポーツを楽しむためには、自分の足のサイズや形状をよく理解し、正しくフィットするシューズを選ぶことが大切です。大きすぎるシューズを履いた場合、小さすぎるシューズを履いた場合、それぞれ起こる可能性がある問題を見ながら、フィットの大切さを知りましょう。履いているシューズの見た目でわかる要注意ポイントもご紹介しています。あなたのお気に入りのシューズは、大丈夫ですか?





NB Athlete Voice





Coming soon…

ニューバランスのファミリーであるTeamNBアスリートたちからのフィットに関するメッセージを準備中です。





シューズの選び方、履き方ひとつで快適性は大きく変わります。フィットの大切さを知り、日々に取り入れていただき、よりよいフィッティングを体験してください。



