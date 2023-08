[タワーレコード株式会社]

対象12店舗+オンライン限定発売のタワレコ限定盤ご購入でポスター・ポストカードプレゼント



タワーレコードでは、新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.287として、8月24日(木)に3rd シングル『Summer spit!/ ゴールデンタイム』を発売するAppare! が初登場します。







Appare!は、2016年デビュー以来、数々のライブで人気を博し、日本武道館でのワンマンライブ開催を目標に活動する7人組アイドルグループ。

タワーレコード新宿店では、8月24日(木)に3rdシングルのリリースも決定し盛り上がりを見せるAppare!を「NO MUSIC, NO IDOL?」に初選出し今回のコラボ・ポスタービジュアルを制作。さらに、このコラボポスターを掲出する12店舗とタワーレコード オンライン限定で、アクリルキーホルダー付の「Summer spit!/ゴールデンタイム(タワーレコード限定ver.)」の発売も決定。このタワーレコード限定ver.を対象12店舗で1枚ご購入に付きコラボポスターを、タワーレコード オンラインでご購入の方には、同絵柄のポストカードを1枚差し上げます。



「NO MUSIC, NO IDOL?」タワーレコード限定特典

タワーレコード対象12店舗で「Summer spit!/ゴールデンタイム(タワーレコード限定ver.)」をご購入の方に、特典としてポスターを、タワーレコード オンラインでは同柄のポストカードをそれぞれ先着、予約者優先にてプレゼント。※全国流通の通常盤(品番APPR-9)はプレゼントの対象外となります。

【対象商品】

アーティスト :Appare!

タイトル :Summer spit!/ゴールデンタイム(タワーレコード限定ver.)

品番 :APPR-10

発売日 :8月24日(木)

価格 :2,000円(税込)

【対象店舗】

ポスター :12店舗

札幌パルコ店 / 仙台パルコ店 / 新宿店 / 横浜ビブレ店

新潟店 / 静岡店 / 名古屋パルコ店 / 梅田NU茶屋町店

広島店 / 高松丸亀町店 / 福岡パルコ店 / 那覇店

ポストカード :タワーレコード オンライン





【リリース作品紹介】

アーティスト:Appare!

タイトル :Summer spit!/ゴールデンタイム

発売日 :8 月24日(木)

レーベル :Appare! records

形態・価格 :2形態

・全国流通・通常盤 1,200円(税込)

・タワーレコード限定ver. 2,000円(税込)

(タワーレコード12店舗+タワーレコード オンライン限定発売 ※アクリルキーホルダー付)

品番 :・全国流通・通常盤:APPR-9

・タワーレコード限定ver.:APPR-10



「私たちが皆さんの今年の夏を、一生で一度の忘れられない夏にします。」と春のツアーファイナルで宣言したAppare!が、そんな夏の目⽟の1つとして2023年8月24日にニューシングルをリリースする。

今回も豪華な作家の顔ぶれが並んだ。

楽曲の疾走感と、どの世代の人も自分に当てはまる歌詞がまさにAppare!に欲しい1曲で念願だったというKANA‒BOON谷口鮪からの提供曲が決まっており、TikTokで大バズりした『ぱぴぷぺPOP!』の作詞作曲家でもある⽟屋2060%(Wienners)の楽曲は、とにかく盛り上がる楽しい曲でAppare!の夏の代表曲になること間違いない。

もう1曲は、SNSなどでバズっている曲を何曲も作っている大人気ボカロPのナナホシ管弦楽団(from.カロンズベカラズ)の楽曲が収録される。『ぱぴぷぺPOP!』に続いて世間を賑わせる1曲になるのではと期待の声が上がっている。

過去最高作をリリースの度に更新しているAppare!。今作にも高い注目が集まっている。



【Appare! プロフィール】























※メンバー左より

工藤のか、永堀ゆめ、

七瀬れあ、朝比奈れい、

橋本あみ、藤宮めい

藍井すず、





2016年、『アイドル横丁夏まつり!!~2016~』にて天晴れ!原宿というグループ名でデビューした7人組アイドル。

2018年8月にはアイドルフェス「@JAM EXPO 2018」のメインステージ争奪戦決勝ライブで1位を獲得。2019年6月に全国ツアーのファイナル『全国ツアー~Upper Light UP!!~』を東京・Zepp DiverCity TOKYOで開催。9月にキングレコードからの第1弾シングル「あっぱれサマーっ!!」をリリースした。

2020年3月に東京・新宿BLAZEで開催したワンマンライブをもって充電期間に入り、7月の結成4周年記念配信ライブにて新体制をお披露目。グループ名も天晴れ!原宿からAppare!に改名し、新章の活動をスタートさせた。

2022年3月に2ndアルバム「Appare!TOYBOX 」、11月には3rdアルバム「Appare!Future」を発表。

同年9月には、自身最大キャパシティーの会場となる日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブを開催、チケットソールドアウト。

2023年4月2ndシングル「いいかんじっ! / 破天荒シンデレラ」をリリース。7月には7周年記念ライブをZepp Sinjukuにて開催。現在、日本武道館でのワンマンライブ開催を目標に活動している。



