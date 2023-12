[株式会社サザビーリーグ]

新しい季節の訪れを祝う華やかなジュエリーコレクション。移り変わる自然の風景を切り取り表現。







Limited Edition



真っ白い花々が集められたホワイトガーデンをイメージしたピンキーリングは、新しい季節の始まりを祝うスペシャルなデザインに。植物をモチーフにした透かし模様の中に淡水パールとダイヤモンドをあしらい、花冠を表現しています。新しいことを始める時の第一歩に寄り添えるよう願いを込めて。



pinky ring 50,600yen/ K10, pearl and diamond ※数量限定商品

Trick Ring



2本のリングを組み合わせると、まるで3本レイヤードしているかのように見える仕掛けリング。春ならではの情景を切り取り、天然石をあしらって表現しました。リングアームが途中で枝分かれするユニークなデザインは、1本で着けても手元に動きをプラスしてくれます。





from top ring 24,200yen/ K5, peridot and diamond 23,100yen/ K5 and diamond 29,700yen/ K5 and tanzanite 29,700yen/ K5 and pearl 23,100yen/ K5 and labradorite 27,500yen/ K5 and diamond





浮遊感を感じさせるバランスで大振りの天然石をあしらったリング。2本を重ね着けして手元にボリュームを出すコーディネートがおすすめ。







from top ring 16,500yen/ silver, goldplated and quartz 15,400yen/ silver, goldplated and pearl



【NEW ARRIVAL】



発売日:2023年12月26日(火) ~

展開店舗:ノジェス 全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

公式オンラインストア:https://nojess.net/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/nojess_official/

公式X:https://twitter.com/NOJESSjp



