アガット(株式会社サザビーリーグ エーアンドエスカンパニー)から、2024 New Collectionが発売いたしました。







「Wear The World~旅するアガット~」が年間テーマの2024年最初のコレクションは、旅の始まりにふさわしいアジアから。”ジャポニズム”と”シノワズリ”、2つのエッセンスが色濃く薫るアイテムが展開いたします。

ジャポニズム



第一弾は、19世紀後半、印象派の画家たちをはじめ、ヨーロッパの美術やファションに大きな影響を与えたジャポニズム。色彩感覚豊かな伝統色を纏い、日本の美意識を表現したジュエリーがそっと春を呼び込みます。



necklace 93,500yen/ charm 77,000yen/ pierced earrings 60,500yen/ ear cuff 44,000yen〈2024年1月26日(金)発売予定〉/ ring 37,400yen~

日本に魅せられ、夢中になった印象派の画家たちが描き出したようなやさしい色を表現したアイテム。また、以前人気だった商品のデザインを一新した、少し和を感じさせるような地金パーツがアクセントになるネックレスなどが登場。





ring 29,700yen~

bracelet 36,300yen/ pierced earrings 31,900yen/ charm 22,000yen~/ necklace 61,600yen



Limited Edition



西洋画に描かれた日本庭園がデザインソース。

グリーンクォーツと白蝶貝のダブレットストーン*は植物が放つしなやかな生命力のように凛と輝き、まるで光を浴びて揺らめく水面のよう。

*…ダブレットストーン…異なる石をスライスし重ね合わせ1石のように見せる特殊な加工技術



44,000yen/ K10, gold filled metal, quartz, shell,chalcedony and diamond ※数量限定

【アガット NEW ARRIVAL】

発売日:2023年12月26日(火) ~ アガット全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売

