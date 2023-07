[タワーレコード株式会社]

タワーレコードは、King & Princeのニューアルバム『ピース』発売を記念して8月1日(火)から「MORE JOHNNY’S, MORE FUN!」ポスターを全店掲示。また8月15日(火)から一部店舗では、King & Princeの期間限定展示を行います。







今回決定したKing & Prince『ピース』発売記念施策として、8月1日(火)から「MORE JOHNNY’S, MORE FUN!」ポスターを全店掲示。加えてアルバム店着日の8月15日(火)からは、渋谷店のエントランスやエスカレーターで大々的なラッピング広告を、そのほか対象店舗でもメンバー別のソロポスターや告知タペストリーを展示して、アルバム発売を盛り上げていきます!



※TOWER RECORDS CAFEは対象外です。

「MORE JOHNNY’S, MORE FUN!」ポスター全店掲示





全国のタワーレコードで、King & Princeのオリジナルポスターを掲示します。

【展示期間】8月1 日(火)~8月31 日(木)

【掲示店舗】タワーレコードおよびTOWERmini全店

【掲示内容】King & Prince「MORE JOHNNY’S, MORE FUN!」A2ポスター

King & Prince渋谷店限定展示





タワーレコード渋谷店にて、King & Princeのスペシャル展示を実施。エントランスの特大看板と、エスカレーターの壁面でKing & Prince公式ビジュアルを大きく展示します。

【展示期間】8月15日(火)~8月21日(月)※予告なく変更・中止・延長となる場合があります。

King & Prince期間限定展示





下記の対象店舗にて、King & Prince各メンバーのソロポスターを掲示。また3店舗限定で、告知タペストリーも設置します。

【展示期間】8 月15 日(火)~8 月21 日(月)



●ソロポスター

【掲示店舗】下田店/盛岡店/仙台パルコ店/TOWERminiアリオ仙台泉店/郡山店/池袋店/新宿店/錦糸町パルコ店/ららぽーと立川立飛店/川崎店/グランツリー武蔵小杉店/横浜ビブレ店/藤沢オーパ店/イオンレイクタウン店/浦和店/津田沼店/アリオモール蘇我店/高崎オーパ店/水戸オーパ店/静岡店/ららぽーと磐田店/東浦店/大高店/モレラ岐阜店/鈴鹿店/なんばパークス店/梅田NU茶屋町店/高槻阪急店/あべのHoop店/アリオ八尾店/京都店/橿原店/明石店/イオンモール倉敷店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/久留米店/佐賀店/那覇店



●告知タペストリー

【掲示店舗】札幌パルコ店/京都店/アリオ倉敷店



