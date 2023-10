[株式会社CBCテレビ]

株式会社CBCテレビ(名古屋市中区)は、海外向けのオリジナルコンテンツシリーズ「Dinner with Siggy」を2023年10月16日より、フランス・カンヌで開かれるTVコンテンツ国際取引マーケット「MIPCOM」で発表します。同シリーズでオリジナルIPの開発によるコンテンツの販路拡大を目指していきます。







「Dinner with Siggy」は、2022年にエミー賞ベストディレクターにノミネートされたIvan Kovacを監督に迎え、海外と日本の共同チームで制作。セールスパートナーである「LGI Media」(オーストラリア)のCEO、Nha-Uyen Chou氏は「海外で勝負できるドキュメンタリー作品」と語り、各国の放送局・配信プラットフォームに販売していきます。

「Dinner with Siggy」







ストーリー:

名古屋市の一角に「出雲」という知る人ぞ知る和食の名店がある。

シェフである大谷氏とその母親の二人で切り盛りをしている小さな料理屋だが、実は大谷氏は世界の名だたるセレブリティや王族に出張料理を行う業界で著名なシェフであり、ここ「出雲」でもその味を求めて日本中、世界各国から客が集う。

彼の料理の何が特別なのだろうか?



この大谷氏が名古屋近郊の地元の食材を使い、さまざまなバックグラウンドを持つ在日外国人家庭に出張料理を行い、彼がふるまう料理の“何が特別”なのか、“食す“とはどのようなことなのか、と言う視点で、「食」の原点を描いていく。



本編:全6話/各45分/4K放送



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/15-15:46)