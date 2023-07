[株式会社STARBASE]





“出会いと旅立ちを祝福するウタ”が世界中のファミリーの元に届くことを願い、7/17(月・祝)にTIME OUT CAFE & DINERにて開催される、MUTAとMFSによる「BABY LADY RELEASE PARTY」のオフィシャルグッズが公開された。

WACK WACKがデザインしたアートワークを施した、Tシャツとトートバッグがイベント当日会場限定で販売される。



●商品情報







●イベント情報



開催日時 :2023/7/17(月・祝)OPEN 15:00/CLOSE 17:00

出演 :MUTA, MFS, SLOWCURV(DJ)

チケット料金:¥2,500 + 1DRINK

会場 :TIME OUT CAFE & DINER

予約フォーム:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTdebnjSIvNbi1pP3PA6P1Sj4M-b8NaHiTdG2QGSXPoqdcMg/viewform



●作品情報



アーティスト :MUTA

タイトル :BABY LADY feat. MFS

作詞:MUTA, MFS/作曲:MUTA, MFS, JJJ

発売日 :2023年3月3日(金)

各種配信サービス:https://lnk.to/BABY_LADY

レーベル :STANDO



●MUTA



2019年、1ST ALBUM『DAWN』が話題になった小江戸川越のHIPHOP crew“JUMANJI”の発起人=MUTA。2008年にYoung Drunkerの一員としてデビューして以来、東京都内を中心としたHIPHOPシーンで活動し続ける。2010年代前半はFla$hBackSのFEBBが全曲プロデュースした1st EP『MUTAEP』や、JJJ, 仙人掌といった身近なスターラッパーを客演に迎えたミニ・アルバム『UMAT』を発表したが、その後ライフスタイルを見つめ直す機会を求めて東南アジア・タイに移住。現在は日本に戻り活動。新型コロナ禍におけるタイでの隔離期間をQuestion.SeQのトラックと共に切り取った『DISTANCE』と時系列を前後して、1 人のアジア人ラッパーとしてのスタイルを『DEE EP』において提示した。EPから間髪入れずTATWOINEのプロデュースで制作された「GUN POWDER/BLUE CREAM」を 2 曲同時リリース。近年はAIWASTONEの楽曲でまた新たなフェーズを見せている。JUMANJIとしても1stアルバム「DAWN」に続く動きを常に続けている。



●MFS



東京出身・大阪在住のラッパー、大阪を拠点に活動するHIPHOPコレクティブ・Tha Jointzのメンバー。モデルとしてもオファーを集め、PUMAやJORDAN BRAND、GINZA × BALENCIAGAといったグローバルブランドの企画に参加。2020年7月にラップを始めて僅か1年ほどで発表した楽曲が話題を呼び、Redbull「RASEN」への出演、楽曲「Beyond The Lines」への参加、音楽フェス「POP YOURS」への出演を果たす。2022年10月に楽曲「BOW」が世界的人気ゲーム「Overwatch 2」に使用され、 Spotifyバイラルチャートで世界45の国と地域でチャートイン、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、そしてグローバルチャートで1位を獲得、日本発のアーティストとして史上初の快挙を成し遂げた。2023年6月、 ColdplayやGorillazなどで知られる、Warner Music UKの老舗レーベルParlophoneと契約し世界デビュー。



