[株式会社ゴールドウイン]

Tシャツやキャップなど店舗限定のキッズアイテムも販売







プレスリリースのポイント

1. 2022年8月に発表したパートナーシップ契約に基づき、「北海道ボールパークFビレッジ」を基点に地域社会の未来を担う子どもたちの支援、及び持続可能な社会の実現を叶える取り組み

2. ファミリーキャンプなどを提案する新店舗「THE NORTH FACE F VILLAGE」が3月30日(木)にグランドオープン(※1)。豊かな自然環境を抱える北海道の立地を活かしたゴールドウインの店舗展開

3. 「THE NORTH FACE F VILLAGE」では、子どもたちを主役に据えた商品展開として店舗限定のキッズアイテムなども販売







株式会社ゴールドウイン(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長:渡辺 貴生)は、株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント(本社:北海道札幌市/代表取締役社長:川村 浩二、以下「ファイターズ」)との2022年8月に発表した契約に基づき、当社が展開するブランド「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」のキャンプをコンセプトとした直営店「THE NORTH FACE F VILLAGE(エフ ビレッジ)」を北海道ボールパークFビレッジ(所在地:北海道北広島市、以下Fビレッジ)内の商空間「THE LODGE(ザ・ロッジ)」にオープンさせます。



北海道日本ハムファイターズの本拠地となる新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO(エスコンフィールド ほっかいどう)」(以下、エスコンフィールド)を含む、「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE (ほっかいどう ボールパーク エフビレッジ)」とゴールドウインは、Fビレッジを基点とした地域社会の未来を担う子どもたちの支援、及び持続可能な社会の実現を目的とし、本店舗においてもキャンプをコンセプトに「ファミリーキャンプ」や「キッズキャンプ」など、特に子どもたちを主役に据えた商品展開をしていきます。また、季節ごとに開催を予定しているFビレッジのイベントに合わせ、店舗を構える他の事業者とも連動したワークショップなどの実施を予定しています。





【店舗情報】

店名: THE NORTH FACE F VILLAGE(ザ・ノース・フェイス エフ ビレッジ)

所在地: 〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ1番地 THE LODGE 1F

TEL: 011-555-3048

営業時間: 10:00~19:00 ※諸事情により変更・休業となる場合があります。

売場坪数: 約73坪

取扱いアイテム: キャンプ、ライフスタイル・アウトドア・アスレチックウェア、バッグ、シューズ、アクセサリーなど





【「THE NORTH FACE F VILLAGE」主な店舗限定アイテム】







■S/S GO OUT EXPLORING Tee <キッズ>

(ショートスリーブゴーアウトエクスプローリングティー)

品番: NTJ32330R

価格: 4,400円(税込)

カラー: ホワイト(W)、ニュートープ(NT)

サイズ: 110、130、150











■GO OUT EXPLORING Hoodie <メンズ>

(ゴーアウトエクスプローリングフーディ)

品番: NT12332R

価格: 14,300円(税込)

カラー: ブラック(K)

サイズ: S、M、L、XL、XXL





(※1)

3月14日(火)から、オープン戦及びイベント開催日のみ営業します。

【開催日程】3月14日(火)/15日(水)/21日(火)/22日(水)/24日(金)/25日(土)/26日(日)/28日(火)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-14:16)