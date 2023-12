[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社バンダイナムコネクサスの提供するブラウザゲームプラットフォーム“enza”と、スマートフォン向けアプリケーションにてサービス中のenza対応ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ(以下、シャニマス)」において、12月11日よりプロデュースプレイが可能となった新アイドル「鈴木 羽那」と「郁田 はるき」の2人がSSRプロデュースアイドルとして登場するガシャを開催したことをお知らせいたします。また、12月20日より無料ガシャの開催をお知らせいたします。期間中、複数の無料ガシャの開催を予定しており、各無料ガシャ累計で最大186連引くことができる予定となっております。





enza対応ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」にて、12月11日より新たに「鈴木 羽那」と「郁田 はるき」のプロデュースが可能になりました。

2人は283プロダクションに加入し、「CoMETIK(コメティック)」のメンバーとして活動することとなりました。

12月20日(水)からは「鈴木 羽那」と「郁田 はるき」がSSRプロデュースアイドルとして登場するガシャを開催しています。



また、12月20日(水)より、「SSR28.3%!!︎ 限定入りウィンタースペシャル1日1回無料ガシャ」を開催中です。

さらに、今後複数の無料ガシャの開催を予定しており、期間中各無料ガシャ累計で最大186連引くことができます。



ぜひお楽しみください!



新規アイドル登場!「CoNVERSION 羽那ガシャ」を開催中!

「有償限定 CoNVERSION 羽那ステップアップガシャ」も!







SSRプロデュースアイドル【Eyes On You】鈴木 羽那



「CoNVERSION 羽那ガシャ」と、「有償限定 CoNVERSION 羽那ステップアップガシャ」を開催中です。

「有償限定 CoNVERSION 羽那ステップアップガシャ」では、STEP3でピックアップアイドルの排出率が2倍に。

また、STEP4では最後の1枚に、新登場の「SSRプロデュースアイドル【Eyes On You】鈴木 羽那」が確定で登場します。

さらに、本ガシャの開催期間限定で、「新規SSRプロデュースアイドル専用称号」が獲得できます。



【開催期間】

開催中~2023年12月31日(日) 23:59まで(予定)



※新登場アイドルは、「CoNVERSION 羽那ガシャ」終了後、プラチナガシャに追加されます。

※「有償限定 CoNVERSION 羽那ステップアップガシャ」の排出率は、「CoNVERSION 羽那ガシャ」の提供割合を基準とした値です。





新規アイドル登場!「CoLORATION はるきガシャ」を開催中!

「有償限定 CoLORATION はるきステップアップガシャ」も!







SSRプロデュースアイドル【Hopeland】郁田 はるき



「CoLORATION はるきガシャ」と、「有償限定 CoLORATION はるきステップアップガシャ」を開催中です。

「有償限定 CoLORATION はるきステップアップガシャ」では、STEP3でピックアップアイドルの排出率が2倍に。

また、STEP4では最後の1枚に、新登場の「SSRプロデュースアイドル【Hopeland】郁田 はるき」が確定で登場します。

さらに、本ガシャの開催期間限定で、「新規SSRプロデュースアイドル専用称号」が獲得できます。



【開催期間】

開催中~2023年12月31日(日) 23:59まで(予定)



※新登場アイドルは、「CoLORATION はるきガシャ」終了後、プラチナガシャに追加されます。

※「有償限定 CoLORATION はるきステップアップガシャ」の排出率は、「CoLORATION はるきガシャ」の提供割合を基準とした値です。



「SSR28.3%!!︎ 限定入りウィンタースペシャル1日1回無料ガシャ」を開催中!







期間中、期間限定アイドル入りの無料ガシャを1日1回引くことができる「SSR28.3%!!︎ 限定入りウィンタースペシャル1日1回無料ガシャ」を開催中です。



【開催期間】

開催中~2023年12月22日(金) 23:59まで(予定)



※「SSR28.3%!!︎ 限定入りウィンタースペシャル1日1回無料ガシャ」の内容は、

2019年12月31日(火) 15:00時点までに登場している全ての期間限定アイドルと、

2020年1月1日(水) 0:00時点のプラチナガシャから登場するSSRアイドル、

2023年12月20日(水) 15:00時点のプラチナガシャから登場するSR、Rアイドルが含まれます。

※無料回数は毎日0時にリセットされます。



累計最大186連の無料ガシャが開催中!







現在開催中の「SSR28.3%!!︎ 限定入りウィンタースペシャル1日1回無料ガシャ」のほか、期間中、複数の無料ガシャの開催を予定しており、各無料ガシャ累計で最大186連引くことができる予定です。



この機会をお見逃しなく!



『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とは





2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。

ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオなど幅広い展開を見せております。

2024年春にTVアニメ放送が決定し、TV放送に先駆けて2023年10月27日より全3章の劇場先行上映をしております。

さらに、新作アプリゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』も好評配信中です。

これからも羽ばたいていくアイドルたちの応援を、よろしくお願いいたします。



権利表記:THE IDOLM@STER(TM)& @Bandai Namco Entertainment Inc.



<配信プラットフォーム>

・enza(スマートフォンブラウザ/PCブラウザ)

https://shinycolors.enza.fun/



・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1448666290



・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolors



<関連リンク>

・ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」タイトル紹介サイト

https://shinycolors.idolmaster.jp/



・「アイドルマスター シャイニーカラーズ」ゲーム公式Twitter

https://twitter.com/imassc_official



・「アイドルマスター シャイニーカラーズ」ブランド公式Twitter

https://twitter.com/shinyc_official



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。詳細はゲーム内をご確認ください。

※画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※enzaはBandai Namco Nexus Inc.の登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/20-21:46)