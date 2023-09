[シャープ]

シャープは、公式通販サイト「COCORO STORE」のスマートフォン向けショッピングアプリの提供を本日より開始します。



本アプリをお使いいただくと、スマートフォンからアプリのアイコンをタッチするだけで簡単に「COCORO STORE」にアクセスすることが可能です。商品の検索や購入履歴の閲覧もスムーズにできるほか、最新のセール情報や再入荷情報もプッシュ通知でお知らせ。快適にお買い物をお楽しみいただけます。



また、毎日チャレンジできるくじ引きや商品の購入でスタンプを集めれば、スタンプ数に応じた賞品が獲得できるなど、アプリ限定の楽しい企画もご用意しています。さらに、本アプリの提供開始を記念して、2024年3月末までにダウンロードいただいたお客様には、「COCORO STORE」でご利用いただける1,000円OFFクーポンをプレゼント(※1)します。



当社は、今後も「COCORO STORE」および本ショッピングアプリの機能やサービスを拡充し、お客様の利便性向上に取り組んでまいります。



【アプリ名称】COCORO STORE シャープ公式通販

【推奨OSバージョン(※2)】iOS:14.0 以上/Android(TM):10.0 以上

【提供方法】各アプリストア(App Store / Google Play(TM)) 無償ダウンロード

【提供開始日】2023年9月11日



■ 主な特長

1.アプリのアイコンをタッチするだけで「COCORO STORE」に簡単にアクセス。商品の検索や購入履歴の閲覧も快適に

2.セールや再入荷などの最新情報をプッシュ通知でお知らせ

3.商品の購入などでスタンプを集めて賞品が獲得できるアプリ限定企画もご用意



iOS :https://apps.apple.com/jp/app/id6463362992?mt=8

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sharp.android.cocorostoreapp





※1 クーポンのプレゼントは、お一人様一回に限ります。

※2 上記OSを搭載している端末であっても、OSのアップデート、端末の設定、空き容量や通信状況、通信速度などが起因し、動作しない場合があります。

● お使いの端末、OSバージョンなどにより、各種表記が異なる場合がございます。

企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-12:46)