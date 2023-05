[株式会社イマジカインフォス]

アナザーカバー・巻末特集には、鈴木愛奈が登場!!



創刊28周年を迎えた声優専門月刊誌『声優グランプリ』(イマジカインフォス/発行)。5月10日(水)発売の最新6月号の表紙・巻頭大特集には、TVアニメ『チェンソーマン』のマキマ役、ゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク』の宵崎奏役など数々の人気作品でメインキャストを務めるほか、シンガーソングライターとしても活躍する若手声優・楠木ともりがソロ初登場!







巻頭大特集は「CLOSE-UP 楠木ともり」と題し、声優面・アーティスト面でのこれまでの歩みを振り返る18ページの総力特集。





対照的なテーマで構成された2枚組の1stアルバム『PRESENCE / ABSENCE』をイメージした2パターンの衣装での大ボリュームグラビアを掲載するほか、インタビューではアルバム収録曲の魅力はもちろん、アルバムのタイトルにちなんだ質問や、声優デビューから7年目を迎えた声優活動についてもたっぷりと語ってもらった。





また、「Dear TOMORI」企画では、楠木ともりにゆかりのある方々からのメッセージを掲載。仕事仲間として、赤崎千夏、天海由梨奈、石川由依、小西克幸、佐藤日向、白石晴香、杉田智和、鈴代紗弓、高橋ミナミ、武内駿輔、立川譲、戸谷菊之介、長崎行男、中村悠一、夏吉ゆうこ、日笠陽子、前川涼子、矢野妃菜喜、Lynn(五十音順、敬称略)から、温かいコメントが寄せられた。





また、6月号のアナザーカバー・巻末特集には、ニューシングル「Dash and Go!」をリリースする鈴木愛奈が、約2年半ぶりに登場! 「Dash and Go!」MVのパンキッシュな衣装&ヘアメイクのアナザーカバーはもちろん、さまざまなシチュエーション・表情が満載の特集となっている。



巻末特集のインタビューでは、前回登場時からの2年半を振り返ってのお話や、TVアニメ『アリス・ギア・アイギスExpansion』OP主題歌を担当する表題曲について、さらに今まで明かさなかった心の内を赤裸々につづったカップリング曲について、たっぷりうかがった。





6月号ではほかにも、『五等分の花嫁』のイベントレポート&花澤香菜・竹達彩奈・伊藤美来・佐倉綾音・水瀬いのりグラビアや、フォトブック発売が待たれる指出毬亜のポスター付録、大西亜玖璃、夏川椎菜、久保ユリカ、宮野真守、江口拓也、吉野裕行、八代拓など、注目企画が盛りだくさん。登場声優の貴重なサイン入りポラなどが合計59名に当たる豪華読者プレゼントも実施される。





さらに、11thシングル「僕は今夜、出て行く」をリリースする22/7(ナナブンノニジュウニ)も特集。なお、22/7が表紙、今回のシングルをもってグループからの卒業を発表している宮瀬玲奈がアナザーカバーを飾り、グラビアを16ページも増量した『声優グランプリ 2023年6月号 電子限定:22/7 表紙特別版』も5月10日に同時配信される。特別版には、各メンバーから卒業を控える宮瀬玲奈へのメッセージ、宮瀬からメンバー、そしてファンの皆さんへのメッセージも限定掲載!



声優グランプリ6月号は、全国の書店、アニメ専門店、ネット書店で5月10日(水)発売。電子版もKindle、BOOK☆WALKER、楽天Koboほかで同日より配信され、Kindle Unlimited、dマガジン、楽天マガジンほかでは読み放題も。店舗別の購入特典など、くわしい情報は声優グランプリ公式サイト(https://seigura.com)をチェック!



声優グランプリ6月号





特別定価:1,500円(税込)

雑誌コード:05587-06

5月10日(水)発売

編集長:廣島順二

創刊:1994年11月

発行:イマジカインフォス

発売:主婦の友社





【主な内容】

◆表紙&巻頭大特集:CLOSE-UP 楠木ともり

◆アナザーカバー&巻末特集:鈴木愛奈

◆とじ込み付録:楠木ともり/指出毬亜 from『finder』ポスター

◆SPECIAL FEATURE:『五等分の花嫁』花澤香菜・竹達彩奈・伊藤美来・佐倉綾音・水瀬いのり・松岡禎丞

◆特集:大西亜玖璃/指出毬亜/夏川椎菜/久保ユリカ/宮野真守/江口拓也/吉野裕行/八代拓/立花慎之介[声優デビュー20周年インタビュー]/連載「駒田航のKOMASTA SELECTION」モデル=浅沼晋太郎/田邊幸輔&大野智敬『リモート☆ホスト』

◆連載:小野大輔/梅原裕一郎/西山宏太朗/千葉翔也/水樹奈々/水瀬いのり/上坂すみれ/雨宮天/夏川椎菜/伊藤美来/中島由貴/岡咲美保/熊田茜音/22/7 白沢かなえ×麻丘真央 …and more



声優グランプリHP:https://seigura.com/

声優グランプリ編集部Twitter:https://twitter.com/seigura



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-20:16)