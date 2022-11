[ゼビオグループ]

キャンペーン期間:2022年11月11日から12月18日まで





ゼビオ株式会社(本社:福島県郡山市)は、2022秋冬の女性ランニングライフを応援する「Women's Enjoy Run Campaign by SUPER SPORTS」を、デサントジャパン株式会社、味の素株式会社と、3社合同で実施いたします。



デサント「MOVE SUPER SPORTS」、味の素「amino VITAL SUPER SPORTS」、ゼビオ「THE SUPER SPORTS XEBIO」の、3つの「SUPER SPORTS」のコラボ企画となります。



本企画を通じて、女性が「走ること」「運動すること」「健康的なライフスタイルをおくること」を応援、サポートいたします。



◇キャンペーンの詳しい情報は下記特設ページをご覧ください。

https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/campaigns/617f8f9f0af36f49aa418732





■Women’s Enjoy Run Campaign by SUPER SPORTS



【期間】

2022年11月11日(金)~12月18日(日)



【内容】

対象ブランド商品を合計税込5,500円以上ご購入いただいたお客様の中から抽選で1名様に、

“Enjoy Runセット”をプレゼント。※カード・モバイルポイントカード会員様限定



【対象ブランド】

デサント、アミノバイタル



【賞品】

・ランニングアパレル(DESCENTE 「MOVE SUPER SPORTS」)

・トレーニングアパレル(DESCENTE 「HEAT-X」)

・スポーツゼリー(amino VITAL 「SUPER SPORTS」) 6 本入

・プロティン(amino VITAL 「for Woman」) 10 本入

・トラベルタンブラー(Runtripオリジナル)









※キャンペーンの詳しい情報は下記特設サイトをご確認ください。

https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/campaigns/617f8f9f0af36f49aa418732



