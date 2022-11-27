【岡山大学】岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（…
［国立大学法人岡山大学］
2022（令和4）年 11月 27日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
岡山県ホームページに公開されているデータを用いて、岡山県内の感染状況と医療提供体制の分析を岡山大学と岡山大学病院のサポートのもと、感染対策に携わる岡山県専門家有志にて実施しています（分析アップデートは１週間に１回を予定）。
また、東京都の「最新のモニタリング項目の分析・総括コメントについて」を参考に一枚で分かりやすく表現しています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが起こり、わが国でも非常事態宣言が繰り返される中、岡山県内の感染・医療体制の状況を把握する上で、また、みなさまの感染予防対策のご参考になれば幸いです。
◆感染状況・医療提供体制の分析〔2022年 11月 23日（水）時点〕
＜感染状況＞
レベル４．感染が拡大しており特別な警戒が必要
〔参考：先週 11月 16日（水）時点…レベル４．感染が拡大しており特別な警戒が必要〕
新規陽性者は、人口10万人当たり519人です。医療機関・高齢者施設等でのクラスターが多いです。新規陽性者数は、全国的に緩徐だが増加傾向です。社会経済活動の活発化により、今後も感染者数は増加傾向が予想されます。
季節性インフルエンザも一部地域で増加傾向です。基本的感染対策の継続と同時流行を見据えたオミクロン株対
応ワクチンと季節性インフルエンザワクチンの接種を。
＜医療提供体制＞
レベル３．体制が逼迫しつつあると思われる
〔参考：先週 11月 16日（水）時点…レベル３．体制が逼迫しつつあると思われる〕
感染者増加を受け、入院患者数や自宅・宿泊療養者数は増加しています。通常医療を制限する医療機関も出始め、医療提供体制への負荷が増しています。
https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90_20221123.pdf
＜感染状況・医療提供体制のレベル評価について＞
https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90_%EF%BC%95%E6%AE%B5%E9%9A%8E_20220923%E6%94%B9%E8%A8%82.pdf
先週の状況について〔2022年 11月 16日（水）時点〕
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001055.000072793.html
◆岡山県専門家有志のひとり岡山大学の頼藤貴志教授からのひとこと
新規陽性者数は、全国的に緩徐ですが増加傾向です。社会経済活動の活発化により、今後も感染者数は増加傾向が予想されます。また季節性インフルエンザも一部地域で増加しています。基本的感染対策の継続と同時流行を見据えたオミクロン株対応ワクチンと季節性インフルエンザワクチンの接種を行いましょう。
◆岡山県専門家有志
頼藤 貴志（岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野）
萩谷 英大（岡山大学病院 総合内科・総合診療科）
上山 伸也（津山中央病院 感染症内科）
藤田 浩二（津山中央病院 総合内科・感染症内科）
市村 康典（国立国際医療研究センター 国際医療協力局）
吉岡 大介（川崎医科大学臨床感染症学・川崎医科大学附属病院感染管理室）
高橋 一剛（岡山大学大学院医⻭薬学総合研究科 消化器外科学分野）
（順不同）
◆参 考
・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2022年10月26日時点以前）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000999.000072793.html
・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2022年11月2日時点）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001014.000072793.html
・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2022年11月9日時点）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001025.000072793.html
・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2022年11月16日時点）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001055.000072793.html
◆参考情報
・岡山県クラスター対策班有志作成動画、診療所や職場でのお役立ち集
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4631
・新型コロナウイルスワクチン情報
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4923
・岡山大学の新型コロナウイルス感染症への対応について
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/aboutcoronavirus.html
・岡山大学病院
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来
https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html
・【岡山大学】岡山県のワクチン集団接種会場へ岡山大学病院の医療従事者を派遣
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学病院で歯科医師を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種の研修会を開催しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000168.000072793.html
・岡山大学における新型コロナウイルスワクチンの大学拠点接種について（槇野博史学長からのメッセージ）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナウイルスワクチンの大学拠点接種のリハーサルを実施しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナウイルスワクチンの大学拠点接種を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000171.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナウイルスワクチンの大学拠点接種において、約12,000人に1回目の接種を終了しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学病院にECMOを搭載できる大型救急搬送車「ドクターカー」を配備しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学における新型コロナウイルスワクチン大学拠点接種を再開しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000245.000072793.html
・【岡山大学】新型コロナウイルスの感染予防対策のために学部・研究科へCO2濃度測定器を配付しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000316.000072793.html
・【岡山大学】WHOに協力：新型コロナウイルス感染症対策専門家として萩谷英大医師をパプアニューギニアへ派遣
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000502.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】RSウイルス特集ページを期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000234.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報15）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報16）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報17）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報18）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報19）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000347.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報20）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報21）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000467.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報22）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000531.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報23）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報24）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000642.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報25）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000677.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報26）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000921.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報27）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000995.000072793.html
・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】小児の原因不明の重篤な急性肝炎（第1報）を期間限定で一般公開
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000740.000072793.html
・【岡山大学】備前市における新型コロナウイルス感染症の抗体検査に関する研究の実施について
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000748.000072793.html
・【岡山大学】医学部保健学科市民講座「コロナウイルス感染症をもっと知ろう-看護・放射線・検査-」講演録画配信を開始しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000815.000072793.html
【岡山大学】新型コロナウイルス感染症情報「岡山県の医療を守るために、みなさんへのお願い」を公開しました
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000835.000072793.html
【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 中間報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.1）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html
【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」（岡山大学疫学・衛生学分野vol.2）を発行
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html
【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン １回目接種後副反応調査（中間報告）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000072793.html
【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした２回目接種はどのような結果なのか～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html
【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告 ～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html
【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～中間報告～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000648.000072793.html
【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査 ～最終報告～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html
【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.ht
【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野 教授 頼藤貴志
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス 基礎研究棟7階
TEL：086-235-7173
FAX：086-235-7178
E-mail：okayama.eisei◎gmail.com
※◎を@に置き換えて下さい
http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究推進機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年11月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000991.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/27-16:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
【大阪駅前ビル】自分好みを厳選！お酒10種飲み比べの口コミイベントを開催(11/27 17:40)
新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について(11/27 17:16)
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(11/27 17:16)
【岡山大学】第7回スポーツ講座「スポーツにおける歯科医学の重要性を考える」〔12/14水, 岡山大学津島キャンパス〕(11/27 17:16)
ノジマＴリーグ 2022-2023シーズン 公式戦 11月27日開催 岡山リベッツ vs琉球アスティーダ 試合結果(11/27 17:16)
【岡山大学】岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2022年11月23日時点）(11/27 16:46)
小倉唯さん・畠中祐さん出演！ 『大東京鬼嫁伝』1~3話のボイスコミックをジャンプチャンネルにて11月27日に公開！(11/27 16:46)
11月27日は世界サメの日！サメ×異世界漫画として業界騒然の『異世界喰滅のサメ』Twitterキャンペーン開催！(11/27 16:46)
Yanekara、日本郵便と共同で集配用EV車両16台の効率的な充電によるエネルギーマネジメントの実証実験に成功、38kWのピークカット効果を確認(11/27 16:46)
～アイデア石鹸ラボラトリー ペリカン石鹸～ 天皇陛下への献穀米農家の「谷津田米」米ぬかを使用した吸着ネバリ泡『P’s roots米ぬか酵素洗顔パウダー』を11月27日Makuakeにて先行発売開始(11/27 16:46)
＜新コンセプト＞上に乗せるクリームの引き立て役に徹した、今までにないグルテンフリーコーン【Brown rice cup】新登場(11/27 16:40)
2022年マンション管理士試験【解答速報】を最速で公開開始しました！(11/27 16:16)
【期間限定セール】AmazonタブレットN-one NPad Airが14,330円から激安！割引コードを使用[7WE2GMZI](11/27 16:16)
「少女漫画のだるま」のオンラインショップをオープンしました(11/27 16:16)
人食い蛇・吸血虫・猛毒ガエル…恐怖の森で生き延びろ！『蠢く森～ただでは死なない～』LINEマンガ＆ebookjapanにて独占配信スタート(11/27 15:16)
【岡山大学】文部科学省ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業 「多様な山・里・海を巡り個別最適に学ぶ『多地域共創型』医学教育拠点の構築」 キックオフシンポジウムを開催(11/27 15:16)
【FC東京】小泉慶選手 完全移籍加入のお知らせ(11/27 15:16)
【2022年＆無料】iPadリカバリーモードを起動・解除する方法 - ReiBoot(11/27 15:16)
空き家投資の醍醐味「空き家・古家物件見学ツアーin富山エリア（北陸合同ツアー）」12月3日 （土）13:00 ～開催(11/27 15:16)
【岡山大学ヘルスイノベーション】Okayama University Medical Research Updates（OU-MRU）Vol.108発行(11/27 14:46)
こころにスマイル 未来創造パーク ～いのちの美しさに気づく～ ２０２３年版 アドベンチャーワールドオリジナルカレンダー発売(11/27 14:16)
次世代フードテック、こんにゃくの消費や印象に関する調査研究を開始(11/27 14:16)
３日間48時間ぶっ通しの持ち込み型ゲームパーティー「C4 LAN 2023 SPRING」 キービジュアル＆最新PV公開！(11/27 14:16)
イラストで思わずわかる 日本近現代史(11/27 14:16)
「産官学によるＰＨＲの利活用の課題および期待される技術・領域」と題して、株式会社リンクアンドコミュニケーション／神戸市 健康局 三木 竜介氏によるセミナーを2022年11月30日（水）に開催!!(11/27 13:16)
分断された世界は、脅される。『ダーウィンクラブ』(朱戸アオ)が、コミックDAYSに移籍して11月27日より連載配信スタート！(11/27 12:46)
来年1月公開の映画 『レジェンド＆バタフライ』で共演！木村拓哉×伊藤英明！『木村拓哉 Flow supported by GYAO!』2022年12月4日・11日・18日（日）11:30～11:55(11/27 12:46)
TM NETWORK アルバム「CAROL」より360 Realty Audio音源が追加配信！小室哲哉、初のフル・オーケストラコンサートを記念したプレイリスト公開！(11/27 12:46)
チュウォン＆キム・ヒソン主演パラレルワールドで繰り広げられるヒューマンミステリー「アリス -運命のタイムトラベル-」dTVにて見放題最速配信決定！2022年12月6日(火)より配信スタート(11/27 12:46)
ノジマＴリーグ 2022-2023シーズン 公式戦 11月27日開催 日本生命レッドエルフ vs 京都カグヤライズ オーダー発表(11/27 12:46)
コラム・連載