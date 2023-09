[ASUS JAPAN株式会社]

「ROG Strix XG49WCR」「ROG Swift PG38UQ」



ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドRepublic Of Gamers(ROG)より49型165Hzのリフレッシュレートを備えたスーパーウルトラワイドHDRゲーミングモニター「ROG Strix XG49WCR」と、「ROG Swift PG38UQ」の2製品を発表しました。

2023年9月29日より販売を開始します。





ROG Strix XG49WCR















製品の特長





・49インチ、アスペクト比32:9(5,120 x 1,440)、165Hzのリフレッシュレートを備えた、非常に滑らかなゲーミングビジュアルを実現するスーパーウルトラワイドHDRゲーミングモニター



・DCI-P3カバー率90%のプロフェッショナルな色域によるハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーを実現するDisplayHDR(TM) 400認証を満たすコントラストとカラー性能





・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC(TM))により、 ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現





・Smart KVMにより、モニターに接続された2つのデバイスを1セットのキーボードとマウスで制御可能





・圧倒的な映像表示、最大90Wの電力供給、クリアなオーディオ、超高速データ転送など、すべてを可能にするUSB Type-Cを搭載





























ROG Swift PG38UQ













製品の特長





・144HzのリフレッシュレートとAdaptive-Syncにより最高に滑らかなゲーム映像を映し出す、38型4K UHD(3,840×2,160)ゲーミングモニター





・ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現





・ハイダイナミックレンジ(HDR)とプロ向けの広色域により、DisplayHDR(TM) 600準拠のコントラストとDCI-P3の98%のカラーパフォーマンスを実現





・HDMI(R) 2.1により、クロマサブサンプリング(4:4:4)を使用することなく、PlayStation(R) 5やXbox Series Xのネイティブ4K 120Hzのゲームに対応





・DSC(Display Stream Compression)機能搭載のDisplayPort(TM) 1.4、HDMI(R) 2.1、USBハブ、モニター上部の三脚用ソケットなど、豊富な接続オプション





・NVIDIA G-SYNC compatibleと、AMD FreeSync(TM) PremiumテクノロジーやVESA AdaptiveSync144Hzに対応し、シームレスでティアリングのないゲームプレイを可能に



























東京ゲームショウ2023にて先行展示!







日本最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ2023」にASUSも出展します!ゲーミングブランドRepublic Of Gamers(ROG)のブースとして様々なゲームのソリューションを体験できます。「ROG Strix XG49WCR」「ROG Swift PG38UQ」も最速先行展示予定!ぜひご来場をお待ちしております!



名称:東京ゲームショウ2023

会期:2023年9月21日(木)~9月24日(日)

ビジネスデイ:9月21日(木)10:00~17:00

9月22日(金)10:00~17:00

一般公開日:9月23日(土)10:00~17:00

9月24日(日)10:00~17:00

会場:幕張メッセ

公式サイト : https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2023/jp/

出展ブース:小間番号 03-N06

出展内容:製品の展示・試遊

ROG(Republic of Gamers)について







ASUSのゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People:人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式Twitter(X) : https://twitter.com/ASUSROGJP



